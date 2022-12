Le siège du conseil du comté de DeKalb bascule après que le conseil des élections de l’État a découvert que les bulletins de vote par correspondance avaient été comptés deux fois – Shaw Local

SYCOMORE – Un membre républicain du conseil du comté de DeKalb conservera son siège après le Conseil des élections de l’État de l’Illinois a trouvé une erreur informatique qui a compté deux fois les bulletins de vote locaux lors des élections générales du 8 novembre, a déclaré mercredi le plus haut responsable électoral du comté.

L’erreur de comptage signifie que la républicaine Laurie Emmer conservera son siège au conseil d’administration du district 4 au lieu du nouveau venu Brett Johansen, un démocrate, Greffier et enregistreur du comté de DeKalb Douglas Johnson a dit. Johnson, un républicain qui n’a pas cherché à être réélu, a fait cette annonce le dernier jour de son mandat.

L’erreur de tabulation a été signalée uniquement pour les bulletins de vote par correspondance, a déclaré le bureau de Johnson, et n’a pas affecté les autres résultats des élections. L’erreur a été corrigée et les résultats ont été mis à jour, selon les documents du comté de DeKalb.

“Wow, ça va me prendre un peu de temps pour traiter cela parce que je pensais honnêtement que j’étais hors du tableau”, a déclaré Emmer quelques heures après avoir découvert qu’elle avait appris l’erreur.

À travers le pays, les bulletins de vote par correspondance ont été une source de discorde politique au milieu des allégations de vulnérabilité potentielle à la fraude électorale. Malgré les allégations répandues à l’échelle nationale de fraude par correspondance et par correspondance, il c’est rareLa Presse associée a signalé.

La préoccupation s’est généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020 au cours de laquelle de nombreux électeurs se sont tournés vers les options de vote par correspondance et de vote anticipé pendant la pandémie. Une enquête de l’Associated Press de mai 2022 auprès des États qui ont autorisé l’utilisation de boîtes de dépôt lors de l’élection présidentielle de 2020 n’a trouvé aucun cas de fraude, de vandalisme ou de vol impliquant des boîtes de dépôt qui auraient pu affecter les résultats.

Dans DeKalb, l’erreur de tabulation n’a pas été attribuée à une fraude, mais à un fournisseur qui a téléchargé deux fois par inadvertance les résultats par courrier. Les résultats erronés ont été identifiés et corrigés après avoir été affichés sur le portail via les systèmes et logiciels électoraux, ont déclaré mercredi des responsables.

“Lorsque [Illinois State Board of Elections] ont commencé à le parcourir, ils ont vu une anomalie et ils nous ont appelés et nous ont dit “contactez votre fournisseur et voyez ce que vous avez fait ici, quoi de neuf?” », A déclaré Johnson.

Un communiqué de presse publié mercredi par le bureau de Johnson a déclaré que les bulletins de vote par correspondance aux élections générales de novembre avaient été ajoutés deux fois par le fournisseur de tabulatrices de vote du comté, basé à Omaha, dans le Nebraska. Systèmes et logiciels électoraux. La société n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

« Les votes Vote by Mail ont été téléchargés, mais dans la mauvaise colonne. Les votes Vote by Mail ont été téléchargés dans les résultats du vote anticipé. Ensuite, les votes Voter par courrier ont été téléchargés dans la colonne Voter par courrier. Ce qui signifie que les votes Vote by Mail ont été initialement ajoutés deux fois », a écrit Johnson dans le communiqué de presse.

Johnson a déclaré qu’un journaliste lui avait demandé le soir des élections où se trouvaient les bulletins de vote par correspondance, et il a dit qu’il se souvenait avoir dit qu’ils avaient été regroupés avec les bulletins de vote anticipé.

“J’avais raison à l’époque, mais le lendemain matin, le vendeur est revenu pour revenir sur des choses et il a dit:” Oh mon dieu, je n’ai pas téléchargé le vote par courrier “parce que la colonne était nulle”, a déclaré Johnson. “Alors il est allé de l’avant et les a téléchargés, ce qu’il n’aurait pas dû faire.”

Un problème distinct a été signalé lors des primaires de juin, lorsque le nouveau logiciel élu a retardé la communication des résultats pendant plusieurs heures pendant la nuit des élections primaires.

Une erreur renverse la course du County Board District 4

Emmer a déclaré qu’elle avait découvert les résultats modifiés des élections grâce à un e-mail que Johnson lui avait envoyé. Peu de temps après, Johnson a appelé pour clarifier la situation, a déclaré Emmer, ajoutant qu’avant l’appel, elle n’était pas sûre d’y croire.

Emmer a déclaré qu’elle était agréablement surprise par le changement des résultats des élections, mais qu’elle avait également de l’empathie pour son concurrent qui avait une expérience opposée à la sienne.

“Je me sens mal pour Brett Johansen parce qu’il pensait qu’il avait gagné”, a déclaré Emmer. “Je suis heureux mais je me sens aussi mal que, vous savez, comment cela s’est passé.”

Le greffier du comté de DeKalb, Doug Johnson, a annoncé par le biais d’un communiqué de presse le 30 novembre 2022 – son dernier jour en fonction – que le Conseil des élections de l’État de l’Illinois “a trouvé une erreur dans les téléchargements des élections pour les résultats du comté de DeKalb” à mi-mandat le 8 novembre 2022. élection. La photo a été prise le 22 novembre 2021. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Johansen figurait auparavant sur la liste des deux vainqueurs de la course du district 4 du conseil du comté de DeKalb. Bien qu’Emmer conserve son siège au conseil d’administration du comté, les démocrates sont sur le point de prendre la majorité pour la première fois depuis 2014.

Johansen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi après-midi.

Selon les documents du comté, à 19 heures le 9 novembre, Johansen avait reçu 1 693 votes – 38 de plus qu’Emmer, à l’époque.

Emmer a déclaré qu’entre le 9 et le 30 novembre, elle était triste de perdre son siège au conseil du comté, mais “pensait que les électeurs avaient parlé”.

Après la publication des résultats mis à jour mercredi, le total de Johansen était tombé à 1 445, le plaçant dernier dans une course à quatre.

Emmer, qui a reçu 1 540 voix, servira aux côtés du démocrate Stewart Ogilvie. Elizabeth Lundeen, une républicaine, a également échoué dans sa tentative de rejoindre le conseil du comté de DeKalb.

“Je me sens très bien que la commission électorale de l’État soit là pour résoudre ces problèmes”, a déclaré Emmer. “J’aimerais savoir ce qui s’est passé avec le vendeur afin que cela ne se reproduise plus à l’avenir.”

Johnson a déclaré qu’il était également satisfait de la capacité du Conseil des élections de l’État de l’Illinois à détecter l’erreur.

« Et c’est pourquoi nous avons tous ces freins et contrepoids pour faire des choses comme ça. Le processus a donc fonctionné », a déclaré Johnson.

Johnson a déclaré que l’erreur n’avait affecté les résultats d’aucune autre course dans le comté de DeKalb, mais avait augmenté l’écart entre certains candidats.

Avec les résultats mis à jour, la républicaine Tasha Sims a remporté l’élection pour suivre Johnson en tant que prochain greffier et recorder du comté de Dekalb par plus de 2 000 voix. Le 9 novembre, Sims devançait le candidat démocrate Linh Nguyen d’environ 500 voix.

Cette histoire a été mise à jour à 21 h 15 le 30 novembre 2022 avec des informations supplémentaires sur les votes par correspondance. L’Associated Press a contribué à cette histoire.