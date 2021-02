Le siège de toilette personnel d’ADOLF Hitler de son refuge de montagne a coûté 13 750 £ aux enchères.

L’étrange relique de la Seconde Guerre mondiale a déclenché une frénésie d’enchères entre les collectionneurs remplis d’argent lors de la vente aux États-Unis.

Le siège en bois blanc – finalement vendu 13 750 £ (18 750 $) – a été pillé par un jeune soldat américain «entreprenant» dans la salle de bain privée du dictateur au Berghof, sa retraite dans les Alpes bavaroises.

Ragnvald C Borch fut l’un des premiers Américains sur les lieux car il parlait couramment l’allemand et le français et envoyé pour assurer la liaison avec la 2e division blindée française.

Il a dit par des officiers supérieurs «d’obtenir ce que vous voulez» du Berghof, qui avait été gravement endommagé par les bombardements alliés dans les derniers jours de la guerre.

Interrogé par un autre GI tenant un lustre pourquoi il prenait un siège de toilette comme souvenir, le sergent Borch a répondu: «Où pensez-vous qu’Hitler a mis son cul?»

Il l’a réexpédié de Berchtesgaden voisin à sa maison familiale dans le New Jersey, où il l’a exposé dans son sous-sol.

Alors que le fils du soldat vend maintenant le trophée pris au Führer, Bill Panagopulos d’Alexander Auctions a salué le siège de 16 pouces de large comme « unique en son genre ».

Il a dit: «C’était aussi proche d’un« trône »que le dictateur ne le ferait jamais.

«On peut à peine imaginer le complot que le tyran a entrepris en contemplant le monde du haut de ce perchoir.

Le siège faisait partie d’une foule de «butins de guerre» pillés à gagner lors de la vente aux enchères de Chesapeake City, Maryland.

La tasse à raser en porcelaine personnelle d’Hitler, portant son portrait, qui a été prise dans son appartement de Munich, a coûté 15 600 £.

La brosse à cheveux monogrammée personnelle du Führer a également été saisie du Berghof par un membre du régiment d’infanterie de parachutistes américain.

Quatre petites mèches exceptionnellement rares de cheveux d’Hitler retirées de la brosse ont coûté 1650 £.

Pendant ce temps, une culotte en dentelle florale appartenant à la femme d’Hitler, Eva Braun, brodée de ses initiales, a permis de récolter 1 300 £.

Sa nuisette rose assortie a également coûté 1300 £ tandis qu’une paire de ses bas a coûté 350 £.

M. Panagopulos a déclaré: «Comment pourrions-nous embarrasser et dénigrer Hitler plus que d’offrir son siège de toilette et les sous-vêtements de sa femme?

« L’image d’Hitler sur le trône est tout simplement ridicule. »