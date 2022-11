Le siège de l’Idaho House revient au républicain après le signalement d’un problème

BOISE, Idaho (AP) – Ce qui semblait initialement être une victoire démocrate à la Chambre de l’Idaho s’est transformé en une victoire républicaine après qu’un problème dans la notification du vote anticipé a été corrigé dans le centre-sud de l’Idaho, a déclaré jeudi un responsable des élections de l’État.

Le secrétaire d’État adjoint en chef Chad Houck a déclaré que le siège de la Chambre représentant les comtés de Jerome, Blaine et Lincoln est allé au républicain Jack Nelsen, et non au démocrate Karma Metzler Fitzgerald, après que plus de 700 votes ont été ajoutés au décompte sur le site Web de l’État jeudi matin. L’Associated Press n’a pas encore appelé cette course.

Houck a déclaré que les responsables du comté de Jerome avaient remarqué que le total des votes sur le site Web du secrétaire d’État ne correspondait pas à leur décompte pour le district – le district 26. Houck a déclaré que son bureau avait travaillé avec les responsables du comté à partir de mercredi et avait découvert un problème qui empêchait les votes anticipés dans le comté comptabilisés sur le site Web de l’État.

Le changement a donné la victoire à Nelsen par 83 voix – 7 916 contre 7 833. Les premiers résultats lui ont fait perdre plusieurs centaines.

Le changement a également réduit la marge de victoire dans les deux autres courses législatives du district, mais n’a pas changé ces résultats, a déclaré Houck.

Dans ces courses, la marge de victoire du représentant démocrate Ned Burns sur le républicain Mike Pohanka s’est réduite à moins de 40 voix sur près de 16 000 suffrages exprimés.

Dans la course au Sénat, le démocrate Ron Taylor a conservé une marge de plus de 500 voix sur environ 16 000 voix contre la représentante républicaine Laurie Lickley, qui tentait de faire le saut au Sénat.

L’AP a appelé la course pour Taylor, mais n’a pas fait d’appels dans les deux courses à la maison dans le district 26.

Houck a déclaré qu’il n’avait pas vu de changements supplémentaires dans les totaux, a noté qu’il y avait une série d’étapes que les comtés et l’État doivent franchir avant que les totaux des votes ne soient officialisés plus tard ce mois-ci.

“Aucun de ces trois comtés n’a rendu ses résultats définitifs”, a déclaré Houck. “Je ne dis pas que ça va changer, mais c’est toujours un résultat non officiel.”

Il a dit que certains problèmes sont à prévoir, c’est pourquoi les comtés disposent de plus d’une semaine pour finaliser les résultats.

“Ce n’est pas une surprise pour moi”, a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un processus de données intense. C’est un processus humain très intense. Il n’est pas rare de voir des ajustements effectués. C’est beaucoup plus visible.

Si les résultats à l’échelle de l’État restent inchangés, les républicains renforceront leur supermajorité à la Chambre en passant de 58 à 59 sièges, laissant tomber les démocrates de 12 à 11 sièges. Le Sénat, sur la base des totaux actuels des votes tels que rapportés par l’État, restera à 28 républicains et sept démocrates.

Houck a noté qu’un problème s’est également produit avec le total des votes du comté de Teton impliquant plusieurs centaines de votes. Il a déclaré que les travailleurs savaient qu’il y avait un problème lorsque le total des votes était inférieur à ce à quoi ils s’attendaient. Il a déclaré que les travailleurs avaient trouvé une boîte de votes anticipés scellés et sécurisés qui n’avaient pas été comptés. Houck a déclaré que les votes supplémentaires n’avaient pas changé les résultats des courses.

Les élections générales de cette année seront suivies d’un audit des bulletins de vote choisis au hasard dans les circonscriptions de huit comtés. L’audit fait suite à une nouvelle loi visant à accroître la confiance du public dans les résultats des élections en vérifiant les bulletins de vote. Le gouverneur républicain Brad Little a appelé à de tels audits au début de l’année dans le cadre de son plan «Leading Idaho» qui comprend l’amélioration de la transparence des élections.

Le premier audit en vertu de la nouvelle loi a été effectué après les primaires de mai. Les responsables ont déclaré qu’il n’avait trouvé que six variations par rapport aux résultats initiaux d’environ 20 000 bulletins de vote. Environ un tiers des près d’un million d’électeurs inscrits de l’Idaho ont voté à la primaire.

