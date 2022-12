Le siège de la police d’État à La Salle va subir une fusion, mais le bâtiment ne fermera pas – Shaw Local

Le quartier général de la police d’État du district 17 à La Salle ne ferme pas – aucun bâtiment du quartier général de district ne fermera – mais l’agence consolide ses 21 districts en 11 «troupes» de patrouille à partir du 1er janvier.

Une porte-parole de la police de l’État de l’Illinois a partiellement confirmé mercredi un rapport publié selon lequel la région de La Salle est en cours de consolidation – apparemment avec le district 7 à East Moline – mais Melaney Arnold n’a pas confirmé que les pénuries de personnel étaient une force motrice.

“Le réalignement en” troupes “permet à plus d’officiers d’être disponibles à chaque quart de travail pour répondre aux appels de service et fournira une couverture aux 102 comtés de l’Illinois 24 heures sur 24, sept jours sur sept”, a déclaré Arnold dans un communiqué mercredi. «Avec l’accent accru mis sur l’interdiction criminelle grave, ISP équilibre ses ressources pour lutter contre la criminalité et fournir des services de sécurité dans les zones à fort taux d’accidents et de criminalité, ainsi que sur les autoroutes à fort trafic de drogue, tout en assurant une couverture dans les zones avec moins d’exigences de sécurité publique.

« ISP est responsable devant les contribuables et nous devons allouer des ressources en fonction des données actuelles. La nouvelle structure organisationnelle correspond mieux aux autres patrouilles d’État et est basée sur l’analyse des données sur la criminalité, la population et les accidents plutôt que sur des pratiques passées obsolètes.

Arnold a déclaré que la police d’État avait mené des études de dotation en personnel à l’aide d’une société de conseil indépendante et du modèle d’affectation du personnel de la National Highway Traffic Safety Administration.