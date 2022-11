Le sideshow de Cristiano Ronaldo menace le Portugal à la Coupe du monde

L’équipe nationale du Portugal a une distraction supplémentaire à la suite de Cristiano Ronaldo haranguant Manchester United dans son entretien avec Piers Morgan.

Cristiano n’a pas rendu service au patron du Portugal, Fernando Santos. Nul doute que les conférences de presse d’avant-match se concentrent sur la controverse apportée au camp d’entraînement par les actions de Cristiano.

Lors des matchs contre le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud, les fans et les médias scruteront l’équipe à travers le prisme de la polémique. Les mots de l’interview blâment ou motivent les performances de Ronaldo à la Coupe du monde.

Déjà, des vidéos circulant sur Internet montrent que les coéquipiers de Cristiano semblent moins qu’impressionnés par lui. Son coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes, a salué Cristiano de manière particulièrement amusante lorsqu’il a rejoint l’équipe nationale.

Le défenseur de Manchester City, João Cancelo, n’a montré aucun intérêt à plaisanter avec Cristiano lors de l’entraînement de l’équipe aujourd’hui. Les deux ont eu une interaction maladroite avec Cancelo montrant son mécontentement face à l’approche de Cristiano.

Les coéquipiers ont rapidement essayé de tout minimiser. au milieu de terrain qui se présente simplement en dernier à l’équipe nationale. En ce qui concerne l’incident de Cancelo, des proches de l’équipe ont déclaré que Ronaldo tentait de combler une altercation entre Cancelo et un autre joueur.

Ronaldo lance la polémique au Portugal pendant la Coupe du monde

Cristiano s’est éloigné de son employeur actuel ainsi que des anciens coéquipiers de Manchester United Gary Neville et Wayne Rooney. Maintenant, il semble que ses compatriotes lui donnent l’épaule froide.

Les choses pourraient mal tourner sur le terrain. L’attaquant superstar a une histoire de . Parfois, cela peut être bon, car cela inspire ceux qui l’entourent à faire mieux. Cependant, il y a une conséquence potentielle de diviser l’équipe.

L’incohérence de Cristiano Ronaldo entre les départs et les remplacements joue un rôle majeur dans le drame qui se déroule à Old Trafford. Si Fernando Santos continue le schéma et place Cristiano sur la plus grande scène, cela ne ferait qu’approfondir le drame et la controverse.

Nous avons vu comment Cristiano réagit. La dernière chose dont l’équipe du Portugal a besoin est que le spectacle de Manchester United déborde sur sa campagne de Coupe du monde.

Malheureusement, Cristiano fera ce que Cristiano veut. Il semble moins intéressé par la victoire du Portugal en Coupe du monde, et plus intéressé par la victoire de Cristiano Ronaldo.

Il n’y a peut-être “pas de je dans l’équipe”, mais il y a deux je dans Cristiano.

