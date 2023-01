Le Sichuan chinois lève les restrictions sur les célibataires ayant des enfants

Hong Kong

La province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, supprimera les restrictions imposées aux personnes célibataires ayant des enfants, dans le cadre d’une tentative plus large du gouvernement visant à stimuler la chute du taux de natalité du pays.

Le changement de politique est intervenu après que la population chinoise a diminué l’année dernière pour la première fois en plus de six décennies, marquant un moment historique dans l’aggravation de sa crise démographique.

Actuellement, le gouvernement du Sichuan n’autorise que les couples mariés à enregistrer la naissance d’un maximum de deux enfants. À partir du 15 février, tous les citoyens – y compris les parents non mariés – peuvent s’inscrire sans plafond sur le nombre d’enfants.

En Chine, l’enregistrement des naissances est souvent requis pour que les parents puissent accéder à des prestations telles que l’assurance maternité. Il est également nécessaire d’obtenir un document d’enregistrement du foyer, ou hukou, qui permet aux enfants d’accéder à la protection sociale, comme les soins de santé et l’éducation.

La commission provinciale de la santé du Sichuan a déclaré dans un communiqué qu’en supprimant la restriction sur le mariage, les nouvelles mesures ont déplacé l’accent de l’enregistrement des naissances sur “le désir et les résultats de la procréation”.

Un responsable de la commission de la santé du Sichuan a déclaré aux médias locaux que la politique visait à protéger les droits des mères célibataires et non à encourager les personnes non mariées à devenir parents. L’annonce de la commission a déclaré que la politique favoriserait “un développement démographique à long terme et équilibré”.

Les nouvelles règles accorderont aux parents isolés du Sichuan l’accès à des avantages auparavant réservés aux couples mariés, tels que l’assurance maternité qui couvre les soins prénatals, les frais médicaux liés à l’accouchement et le congé de maternité payé.

Le Sichuan, qui compte plus de 83 millions d’habitants, est la cinquième province la plus peuplée de Chine.

Son assouplissement des exigences d’enregistrement des naissances fait suite à des mesures similaires prises par d’autres provinces, telles que le Guangdong et le Shaanxi.

La crise démographique chinoise, qui devrait avoir un impact croissant sur la croissance dans les années à venir, a été une préoccupation majeure pour les décideurs politiques.

Pékin a abandonné en 2015 sa politique “un enfant” longue de plusieurs décennies et très controversée, après avoir réalisé que la restriction avait contribué à un vieillissement rapide de la population et à une diminution de la main-d’œuvre qui pourraient gravement nuire à la stabilité économique et sociale du pays.

Pour arrêter la baisse du taux de natalité, le gouvernement chinois a annoncé en 2015 qu’il autoriserait les couples mariés à avoir deux enfants. Mais après une brève hausse en 2016, le taux de natalité national a continué de baisser.

Les décideurs ont encore assoupli les limites des naissances en 2021, autorisant trois enfants, et intensifié leurs efforts pour encourager les familles plus nombreuses, notamment grâce à un plan multi-agences publié l’année dernière pour renforcer le congé de maternité et offrir des déductions fiscales et d’autres avantages aux familles. Mais ces efforts n’ont pas encore donné de résultats dans un contexte d’évolution des normes de genre, du coût élevé de la vie et de l’éducation et de l’incertitude économique imminente.

De nombreux jeunes choisissent de se marier plus tard ou décident de ne pas avoir d’enfants.