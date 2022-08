Le showrunner ‘The Simpsons’ taquine la saison 34 révélera comment la sitcom peut apparemment ‘prédire l’avenir’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le showrunner “Les Simpsons”, Matt Selman, a expliqué comment la sitcom familiale animée peut apparemment “prédire l’avenir” dans leurs épisodes et prévoit de tout révéler dans la saison 34.

“C’est un épisode conceptuel avec beaucoup de choses folles, mais cela explique comment ‘Les Simpsons’ peut prédire l’avenir”, a déclaré Selman à Deadline dans une interview.

La série à succès dure depuis 33 saisons et a prédit des événements majeurs dans le passé tels que la candidature de Donald Trump à la présidence, la pandémie de coronavirus, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Lady Gaga et plus encore.

Depuis que “The Simpsons” est diffusé depuis plus de trois décennies sur FOX, Selman – qui est également écrivain et producteur exécutif de la sitcom – a déclaré que la diffusion de nouveaux contenus pour la série était le “plus grand défi créatif” pour l’équipe de rédaction.

‘THE SIMPSONS’ RENOUVELÉ POUR DEUX SAISONS SUPPLÉMENTAIRES PRENANT LA COMÉDIE JUSQU’EN 2023

Les distinctions de l’émission comptent 98 nominations aux Emmy au cours de sa vie, avec 35 victoires, dont une nomination cette année pour un programme d’animation exceptionnel. “Les Simpsons” ont créé plus de 700 épisodes.

“Je suis enthousiasmé par la saison 34. C’est probablement la meilleure 34e saison de toutes les émissions que vous ayez jamais vues”, a plaisanté Selman.

Il a poursuivi en disant que “The Simpsons” diffusera deux épisodes d’Halloween cette année – deux épisodes “Treehouse of Horror” – et l’autre comprend trois histoires effrayantes.

“Nous avons une parodie d’anime de ‘Death Note’, dont je suis tellement excité. L’épisode complet est une parodie du livre de Stephen King ‘It’ avec, préparez-vous, Krusty comme Pennywise”, a-t-il fait remarquer.

Selman a ajouté que cette saison mettra en vedette plusieurs invités célèbres, tels que la star de “Shang-Chi” de Marvel Simu Liu et la légende de la comédie Melissa McCarthy.

“Je suis très excité à propos de la saison 34. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous devez vous dépasser et vous mettre au défi, et vous assurer que chaque épisode est distinct, émotionnel, visuel, captivant, effrayant et cinématographique”, Selman conclu.

“Les Simpsons” sera de retour le dimanche 25 septembre.