Le showrunner Steven Maeda explique les changements d’adaptation

Le grand sujet de conversation de la ville ce week-end est l’adaptation tant attendue par Netflix de Une pièce. Pour la plupart, critiques et public ont pu participer à la série d’action réelle, avec une attention particulière portée à son casting et sa volonté de se pencher sur les parties les plus étranges du manga d’Eiichiro Oda. Mais comme c’est la saison, elle couvre Une centaine de chapitres (et une soixantaine d’épisodes d’anime) sur huit épisodes d’une heure, quelques changements devaient être apportés, et le co-showrunner Steven Maeda s’est entretenu avec Variété pour expliquer comment lui et Mat Owens ont décidé des différents ajustements et modifications apportés.

Il faut dire que cette histoire contiendra des spoilers pour Netflix. Une pièce et peut-être le manga à partir de maintenant.

L’un des changements les plus importants survient au milieu de la saison, lorsqu’il est révélé que le vice-amiral Garp (Vincent Regan) est le grand-père de l’aspirant pirate Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy). Cette relation est canonique dans le manga, mais elle se produit autour des 300 chapitres ; Garp lui-même ne figure pas vraiment dans ces 100 premiers chapitres de manière significative. Mais Maeda a déclaré que la révélation avait été poussée beaucoup plus loin pour la série afin de bien faire monter les enjeux pour Luffy et ses collègues Chapeaux de Paille. « L’une des décisions que j’ai prises au début était de vouloir avoir un antagoniste à ma poursuite », a-t-il déclaré. La révélation du grand-père ne visait pas seulement à « maintenir le danger », a poursuivi Maeda, il s’agissait « d’essayer de protéger » [Luffy]. Il s’agit ici d’essayer de lui apprendre et c’est là que Garp estime qu’il a échoué.

Une réflexion similaire a été faite pour faire de l’homme-poisson Arlong (McKinley Belcher III) le méchant central de la saison. Comme dans les premiers mangas et anime, il contrôle Nami depuis qu’elle est enfant, mais son grand plan de destruction de l’humanité est à l’origine beaucoup plus tardif dans le matériel source. Dans un entretien séparé, Maeda a reconnu que la déviation serait « débattue sans fin », mais a déclaré que le changement était en train de faire de lui une menace appropriée pour la première saison. Lorsque Maeda et Owens ont choisi de présenter Arlong lors des épisodes axés sur Sanji (Taz Skylar) et le restaurant au milieu de la mer Baratie, cela leur a permis de « vraiment monter en puissance vers les deux derniers épisodes afin qu’Arlong soit notre grand méchant de la première saison ». .»

Maeda a souligné que Une pièce les modifications ont été apportées avec la collaboration d’Oda et le créateur a approuvé chaque modification. Bien que les fans se hérissent inévitablement des ajustements et des changements apportés, il a qualifié de « tâche presque impossible » de plaire à ces fans de longue date. Pour lui, il était important que cette version de Une pièce être un pont entre eux et ceux qui ne savent peut-être même pas ce qu’est la série au-delà d’une (très longue) épopée pirate. L’énoncé de mission de la série est en fait « de proposer quelque chose que les fans purs et durs vont aimer, apprécier et reconnaître comme quelque chose qui leur est propre et dire : « Wow, regardez ce qu’ils ont fait », et en même temps raconter un message convaincant. une histoire qui n’est pas à l’intérieur, tellement au baseball que les nouveaux fans se demandent : « Que se passe-t-il ici ? C’est quoi ce bateau pirate rose fou ?’

Une pièce la première saison est maintenant disponible sur Netflix.

