Le showrunner Shan Nicholson parle du document BMF de STARZ

Après avoir déjà présenté au monde les versions scénarisées de Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Sud-Ouest T” FlenorySTARZ décompose le monde trépidant des tristement célèbres seigneurs de la drogue dans une vaste série documentaire en huit parties.

L’ascension et la chute du syndicat de la drogue le plus notoire de l’histoire américaine sont documentées dans “Le documentaire BMF : faire exploser l’argent rapidement“ première Dimanche 23 octobre à 22 h HE / PT.

Exécutif produit par 50 Cent, le doc raconte l’histoire des hommes qui sont passés des garçons du coin de Detroit aux caïds et aux faiseurs de rois du hip-hop à travers des témoignages de première main de membres de BMF, d’initiés, d’associés et de personnalités proches de la famille Flenory. Il présente également en exclusivité des commentaires audio du membre fondateur Big Meech qui apparaît pour la première fois dans un documentaire. Alors que le doc raconte des moments charnières de sa vie, Meech partage son point de vue et sa vision de la construction de l’empire BMF.

Après avoir prévisualisé la série, nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un aperçu captivant du mode d’entreprise de style familial de BMF, de divers boeufs et de soirées épiques au champagne tout en servant de précurseur parfait à la série scénarisée “BMF” qui renvoie ce Janvier.

Avant la première du documentaire, BOSSIP a discuté avec le showrunner de la série Shan Nicholson qui s’est efforcé de capturer l’arc complet de l’histoire scandaleuse de BMF tout en ayant la bénédiction de la famille Flenory.

Il y a eu plusieurs documentaires sur BMF et Big Meech, mais c’est beaucoup plus étendu. Expliquez-nous le processus de montage de “The BMF Documentary: Blowing Money Fast”.

Il s’agit d’une pièce complémentaire à la série scénarisée “BMF” dans laquelle Meech et la famille Flenory sont très impliqués et donc avec 50 Cent impliqué, ce fut une transition facile pour embarquer la famille et embarquer Meech. Mais quand même, il y a eu une sorte de période de mise en confiance où j’ai vraiment dû gagner la confiance du sujet et cela a pris du temps, non seulement avec la famille Flenory, mais avec le cercle restreint de BMF et associés. C’est la première fois qu’ils viennent devant la caméra pour discuter d’une entreprise criminelle, ce qui dans le monde criminel est dans la plupart des cas un non-non. C’était donc une sorte d’exercice de renforcement de la confiance, et nous avons dû les amadouer et leur dire : “Hé, écoutez, tout cela a été jugé, personne ne va avoir d’ennuis.” Et c’était un processus intéressant, mais au centre de celui-ci, il s’agissait vraiment de rouille.

C’était littéralement ma question suivante, comment avez-vous réussi à mettre les gens suffisamment à l’aise pour en parler ? Évidemment, c’est un sujet sensible.

Une grande partie est également survenue avant que les caméras ne tournent. Je vais vous donner un exemple. Il y a des années, j’ai eu une interview dans laquelle un sujet quittait le plateau parce qu’il venait de voir la caméra, de voir les lumières et ne savait pas quoi faire. Et nous avions dépensé tout ce temps et cette énergie pour le faire asseoir, et c’était littéralement moi qui courais dans la rue pour le convaincre de revenir, finalement, il l’a fait, et nous avons obtenu la meilleure interview de l’émission. Mais c’est toujours lire l’ambiance et l’énergie de la pièce, c’est lire le langage corporel de votre sujet, c’est juste être vulnérable, je pense que c’est l’autre chose, c’est que je suis un conteur curieux, et je pense que c’est ce que je veux se présenter comme. Pas un conteur présomptueux, je veux juste être une mouche sur le mur, pour ainsi dire.

En tant qu’enfant grandissant à Atlanta, je me souviens d’avoir littéralement vu les panneaux d’affichage BMF et d’avoir été curieux à leur sujet. Quand avez-vous entendu parler de BMF pour la première fois et qu’est-ce qui vous a donné envie de détailler leur histoire ?

Eh bien, honnêtement, avant de devenir cinéaste, j’ai été DJ à New York pendant de très nombreuses années, et ils étaient à New York en train de faire la même chose qu’ils faisaient à Atlanta, et dans tout le pays. Je me souviens les avoir vus vivre à action pour ainsi dire, dans certaines des boîtes de nuit les plus chaudes de New York, et juste comme, “Wow”. Et puis quand les disques ont commencé à sortir, je me suis dit : “Oh, d’accord, c’est un label.” Mais ensuite, vous entendiez toujours: “Eh bien, c’est un label, mais il y a quelque chose de plus.” Et puis bien sûr quand l’histoire a éclaté [about what really was happening], c’était beaucoup plus intrigant à ce moment-là. J’ai donc entendu parler d’eux d’abord à travers la musique, puis à travers le cinéma. Mais la chose que je voulais apporter à la table avec le documentaire était, qu’est-ce qui est différent ?

Qu’y a-t-il de différent dans cette histoire d’empire du trafic de drogue, sans guillemets, par rapport aux autres ? Et le noyau auquel je l’ai résumé était la famille, et cette dynamique qu’ils ont mise en place, non seulement dans l’organisation, mais entre les frères et la mère, et comment cette famille est un héritage familial à bien des égards. Et c’est ce qui m’a en quelque sorte attiré dans l’histoire, cette idée de mettre en valeur la famille, leur agitation intérieure dans cette dynamique familiale, mais aussi le fait que BMF était une famille. Encore à ce jour, quiconque parle de Meech que nous avons interviewé disait : « C’est mon frère, et je ferai n’importe quoi pour lui. Donc, ce lien a vraiment duré pour beaucoup de ces gens du cercle restreint.