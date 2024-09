Le showrunner de « Grey’s Anatomy » s’adresse à deux acteurs qui quittent la série au milieu de la saison 21 | ABC, Greys Anatomy, Jake Borelli, Midori Francis, Télévision | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Nous savions depuis des mois que nous allions dire au revoir à deux membres du casting pendant Grey’s Anatomy saison 21, mais maintenant le showrunner parle pour la première fois des sorties.

Grey’s chef Meg Marinis s’est ouvert dans de nouvelles interviews publiées juste après la diffusion de la première de la saison 21 jeudi soir (26 septembre) sur ABC.

La série de longue date a déménagé dans son nouveau créneau horaire de 22 heures pour la nouvelle saison.

Alors, qui quitte la série ?

Continuez à lire pour en savoir plus…

Jake Borelli et Midori Francis quittent la série

Jake Borelli et Midori Francisqui incarne Levi et Yasuda, quittera la série au cours de la saison. Bien qu’ils soient encore dans la série pour le moment, leurs intrigues devraient être résumées dans les prochains épisodes.

Meg dit Date limite« Bien que je ne puisse parler d’aucun de leurs scénarios cette saison à cause des spoilers, ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment heureux de la façon dont nous honorons les personnages que nous avons construits au fil des années cette saison. Jacques et Midori sont des acteurs fantastiques et feront toujours partie de la famille Grey’s Anatomy. Et en raison de la longévité et de la puissance de cette série, nous savons tous : si vous faites partie du Grey’s famille, vous faites toujours partie de la famille et vous pouvez éventuellement aller et venir au fil des années.

Dans une autre interview avec LeWrap, Meg a déclaré : « Je ne veux rien partager de particulier sur leurs intrigues à venir à des fins de spoiler, mais ce que je peux dire, c’est que ces personnages sont des personnages riches et stellaires, et qu’ils n’obtiendront pas une sortie qui ne mérite pas leur personnage. Nous allons honorer leur point de départ et leur situation actuelle. Ce sont également des membres importants de notre Grey’s famille. Une fois que vous êtes une famille, vous êtes toujours une famille. Nous avons vu en 21 ans que les gens peuvent aller et venir ici.

