Le showrunner de « Grey’s Anatomy » parle de l’augmentation du temps d’écran d’Ellen Pompeo dans la saison 21 | Ellen Pompeo, Greys Anatomy | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Ellen Pompeo est revenu à l’écran pour Grey’s Anatomy dans la première de la saison 21 cette semaine !

L’actrice de 54 ans a repris son rôle de Meredith Grey dans l’un des nombreux épisodes de cette saison où les fans pourront la voir, au lieu de simplement entendre sa voix off.

Si vous vous en souvenez, Hélène a quitté la série en tant que série régulière à temps plein après la saison 18, son nombre d’épisodes à l’écran étant limité au cours des deux dernières saisons et dans cette nouvelle saison.

Dans une nouvelle interview, le showrunner Meg Marinis ouvert à propos de HélèneLe temps passé à l’écran a augmenté cette saison et la façon dont ils naviguent lorsqu’elle vient faire ses épisodes.

« Je ne pense pas que nous ayons un chiffre confirmé pour le moment, et nous ne faisons généralement pas tout en une seule manche. Mais je dirai que son histoire continue au début de cette saison. Avec Hélènenous pratiquons une politique de porte ouverte », Meg dit THR. Il avait été précédemment révélé qu’elle avait été confirmée pour sept épisodes, mais cela pourrait augmenter !

«Quand nous pourrons avoir Hélène sur le plateau et dans les épisodes, on adore l’avoir. Elle est toujours présente dans la série, même si elle n’y est pas. Elle a toujours une voix off et nous parlons tout le temps de son personnage », a-t-elle poursuivi. « Elle et moi avons une excellente relation et travaillons très bien ensemble. Et elle et Debbie [Allen]je pourrais leur écrire des scènes à longueur de journée. Donc, si je pouvais écrire plusieurs épisodes de Meredith et Catherine en face-à-face, je le ferais absolument. Mais je veux respecter sa décision de jouer un rôle réduit au cours de ces quelques saisons. Mais c’est agréable de l’avoir plus longtemps que la saison dernière.

Meg a également parlé du fonctionnement de la planification lorsque Hélène revient pour une apparition à l’écran.

« Ce sont des conversations avec elle et avec le studio aussi. C’est plus facile pour son emploi du temps lorsque nous faisons les choses par morceaux, et généralement Grey’s Anatomynous racontons des arcs d’histoire », a-t-elle déclaré. « Nous allons traiter ici un patient récurrent pendant trois épisodes ; et puis cette personne s’en ira. C’est bien d’impliquer les fans lorsque vous créez des intrigues en arcs de deux ou trois épisodes. Et nous avons toujours ces intrigues ponctuelles, mais surtout parce que la série est vue différemment maintenant, vous pouvez raconter des histoires comme vous le souhaitez. Vous pouvez raconter des histoires où vous devez regarder la suivante immédiatement en streaming, ou où vous devez faire attendre quelqu’un une semaine. C’est stressant maintenant, mais c’est aussi amusant car il y a tellement de façons différentes de réaliser un récit.

Plus tôt cette année, Hélène a filmé une nouvelle série limitée qui devrait être diffusée en première sur Hulu !