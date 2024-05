Le showrunner de Doctor Who ne révélera jamais la réponse à *ce* mystère de 73 Yards

Le dernier classique teinté d’horreur de Doctor Who, 73 Yards, présentait des mystères sur des mystères.

Bien sûr, la disparition du Docteur après avoir rompu un cercle de fées était la principale préoccupation initiale de l’épisode, mais les choses sont rapidement devenues encore plus sinistres après qu’une femme a suivi Ruby (Millie Gibson) et a retourné tous ceux qu’elle a rencontrés contre le compagnon en quelques mots seulement.

Maintenant, le showrunner Russell T Davies a répondu au message énigmatique – en disant qu’il n’a aucune intention de révéler ce qui est dit.

« Vous ne le saurez jamais. Je ne vous dirai jamais ce qu’elle dit. C’est à vous de rester assis là et de penser : « Eh bien, qu’est-ce que quelqu’un pourrait dire qui pousserait une mère à fuir sa fille pour toujours ? » Davies a déclaré sur Doctor Who: Unleashed (H/T Horaires des radios) sur les moments où Ruby était également abandonnée par sa mère Carla (Michelle Greenidge).

« Vous pourriez vous regarder et penser : ‘Qu’est-ce qui me pousserait à faire ça ?’ Et une fois que vous commencez à faire cela, vous entrez dans la véritable histoire d’horreur, avec les choses horribles qui sont dites là, des choses terribles. »

Doctor Who, quant à lui, passe d’une boucle temporelle au Pays de Galles au grand écran. La finale de cette saison, intitulée Empire of Death, devrait être projetée dans les cinémas le 21 juin aux côtés de l’épisode de la semaine précédente, The Legend of Ruby Sunday.

Au-delà de cela, le Docteur de Ncuti Gatwa revient pour une deuxième saison, avec un spécial de Noël mettant en vedette Nicola Coughlan de Bridgerton et écrit par Steven Moffat également en route.

Doctor Who est diffusé chaque semaine sur BBC iPlayer et BBC One au Royaume-Uni et Disney Plus aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le calendrier de sortie de Doctor Who et les meilleures émissions sur Disney Plus.