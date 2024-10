Le showrunner d’Agatha All Along confirme qu’Agatha est Jolene de Dolly Parton

ALERTE SPOILER : cet article contient des détails du sixième épisode de Marvel Studios. Agatha tout au long.

Le dernier épisode de Agatha tout au long était rempli de nombreuses révélations bouleversantes, mais c’était une blague jetable qui a amené le public à faire une double prise.

Après l’épisode six de la série Disney+, la showrunner Jac Schaeffer a abordé le plan qui suggère qu’Agatha de Kathryn Hahn était aussi la Jolene qui a inspiré le single à succès de Dolly Parton en 1973.

Lorsqu’on lui a demandé si Agatha était vraiment la femme qui avait tenté de voler l’homme de la légende country, Schaeffer a répondu L’enveloppement en riant, « Dans le MCU, bon sang ouais. »

Dans la scène de flashback, Teen de Joe Locke (alias William Kaplan, alias Billy Maximoff) recherche en ligne les origines séculaires d’Agatha, découvrant qu’elle a survécu aux procès des sorcières de Salem et qu’elle était présente au naufrage du Titanic en 1912 et à la catastrophe de Hindenberg en 1937.

Une autre coupure de presse montre une capture d’écran en noir et blanc d’une femme blonde giflant Agatha. « Cette photo de surveillance de Dolly Parton datant de 1972 montre-t-elle la vraie Jolene ? lit le titre.

Dans l’épisode six de Agatha tout au longl’histoire surprenante de l’origine de la sorcière titulaire est révélée.

En créditant l’écrivain Laura Donney, Schaeffer a rappelé que la référence à « Jolene » est venue après qu’elle ait confié à l’équipe de rédaction une « mission amusante » consistant à proposer « cinq choses néfastes et de bas niveau qu’Agatha a faites dans son passé profond ».

«Et c’était l’un des jours les plus amusants dans la salle, je me souviens, où tout le monde arrivait avec son genre de méchantes Agatha de bas niveau. Et c’était Laura Donney », a déclaré Schaeffer. «Elle m’a dit : ‘C’est Jolene.’ Et nous étions comme si tout le monde s’était brouillé. C’était tellement drôle.

Parton a révélé que « Jolene » avait été inspirée par un employé de banque aux cheveux roux qui flirtait avec son mari Carl Dean. Cela ressemble à une bonne couverture pour une sorcière qui fait profil bas.

Schaeffer a déjà parlé à Deadline de la découverte de l’histoire d’origine de Billy dans le dernier épisode. « Donc l’histoire de la bande dessinée, l’histoire qui est dans les bandes dessinées, c’est de la banane. C’est très compliqué et j’ai eu du mal à l’analyser », a-t-elle expliqué.

« J’ai eu du mal à comprendre, mais les éléments sur lesquels nous nous sommes engagés étaient sa judéité, [which] était très important. L’idée selon laquelle les Kaplan n’étaient pas des gens de super-héros, mais de très bonnes personnes et de bons parents. Nous y étions très attachés dès le début », a ajouté Schaeffer. « Cela n’a jamais été autre chose que ça. Nous étions tous très excités pour les Kaplans, pour les avoir choisis, pour les voir à l’écran, pour voir une famille aimante sans le genre de chaos du monde des super-héros. Nous en étions tout simplement excités, et surtout dans la foulée de WandaVisionqui offrait une représentation très archaïque de la vie domestique. C’était une représentation de « Voici à quoi ressemble une famille nucléaire heureuse, normale, régulière. » Nous voulions que les Kaplans soient réellement cela. C’était donc vraiment important.