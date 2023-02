Le showrunner « accusé » Howard Gordon explique pourquoi les gens sont obsédés par les émissions policières : « Ils veulent de l’ordre »

Howard Gordon a quelques théories sur les raisons pour lesquelles les gens sont si obsédés par les émissions policières.

Lors d’une interview avec Fox News Digital, Gordon a expliqué qu’il pense que les gens aiment les drames policiers parce que “les gens veulent de l’ordre… ils veulent voir la bonne chose se produire”, disant qu’il espère que le public aimera sa tournure sur le genre.

“Il n’y aura pas beaucoup de détectives. C’est vraiment du point de vue de l’accusé, ce qui, je pense, est vraiment unique”, a-t-il partagé. “Ce qui est familier, et je pense confortable pour le public, mais c’est vraiment une sorte de cheval de Troie pour une histoire beaucoup plus profonde et beaucoup plus humaine, c’est la salle d’audience et le crime qui finira par se dérouler, et nous n’apprenons pas ce qu’est ce crime. à plus tard.”

“Accused” est une nouvelle version de l’émission policière traditionnelle, une série d’anthologies dans laquelle “chaque semaine, vous avez quelqu’un qui est une nouvelle personne, un nouveau casting, un nouvel endroit”.

“Un épisode se déroule sur des terres indigènes en Arizona, un autre se déroule à Boston. Vous êtes partout dans le pays, mais vous êtes toujours avec un accusé, et vous ne savez pas qui est cette personne. … Il semble comme un bon gars. Que se passe-t-il? Et vous revenez en arrière et vous apprenez cette histoire “, a expliqué Gordon.

L’objectif de Gordon, dit-il, est d’amener le public “à penser un peu différemment à ses hypothèses sur le monde”, ajoutant qu’il espère que les téléspectateurs ne pourront pas dire si le personnage principal est coupable ou innocent.

Quelque chose qui a vraiment excité Gordon, qui est le producteur de séries comme « Homeland » et « 24 », a-t-il pu établir sa « liste de souhaits » d’acteurs, dont Billy Porter, Marlee Matlin et Michael Chiklis, qui dirigent tous un épisode de “Accusé”.

“J’ai pu, en tant qu’être humain, faire l’expérience de ces autres conteurs et de ces autres voix qui étaient fantastiques”, a-t-il déclaré.

“C’était un épisode sur une drag queen avec une sorte de Southie, vous savez, un Southie de type Casey Affleck à Boston. Vraiment improbable”, a déclaré Gordon. “Et Billy, d’abord quand il a lu le scénario et accepté de parler, j’étais juste, encore une fois, transpercé par son enthousiasme, sa vision. Et il a fait un excellent travail. Je suis vraiment fier de cet épisode aussi. Je peux ‘ t attendre que les gens le voient. “

Gordon a également été surpris par le “héros culturel” que Porter est devenu, disant “c’était génial de se promener à Toronto avec lui” et de voir les gens l’approcher pour lui parler. Gordon a qualifié Porter de “plus grand que nature”, expliquant qu’il se sent “incroyablement chanceux” de faire partie de la prise de conscience du public à quel point Porter est incroyable.

Lors d’un événement de presse pour le spectacle, Matlin, Porter et Tazbah Chavez ont discuté de l’importance de la représentation pour eux.

“Il est temps que les personnes dont les histoires sont racontées racontent leurs propres histoires”, a déclaré Porter. “Et donc, quand j’ai lu ceci, c’était comme si c’était une sorte d’histoire bizarre, et ils appellent en fait une personne queer. Il s’agit d’un interprète de drag noir, et ils appellent en fait une personne queer noire pour la diriger . Yay! Donc ça a été un oui immédiat pour moi parce que ce que j’aime dans cet espace pour ma vie, c’est que je peux façonner ces récits et contrôler ces récits de la manière la plus authentique possible, et c’est un cadeau.

Chavez a expliqué qu’on lui avait déjà dit “qu’il n’y avait pas d’acteurs autochtones”, alors elle a remercié les producteurs de “Accusé” puisque “trois de nos quatre protagonistes étaient en fait des acteurs navajos jouant des personnages navajos”. Elle a dit que cela “a créé un certain confort et une certaine énergie sur le plateau” qui “crée une expérience vraiment amusante qui, je pense, se lit dans la performance du produit final”.

“La même chose avec moi dans la communauté des sourds”, a expliqué Matlin. “Le fait que nous ayons pu choisir les acteurs, j’ai applaudi les encouragements de Howard et de toute l’équipe de production, sachant que nous racontions des histoires authentiques et représentions notre communauté de manière appropriée, montrant notre culture, montrant notre communauté.”

« Accusé » est diffusé les mardis à 21 h HE sur FOX.