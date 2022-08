Le show d’Hyderabad du vainqueur de Lock Upp, Munawar Faruqui, est-il en danger ? Politico menace de le battre, de brûler des lieux

Le gagnant de Lock Upp, Munawar Faruqui, a été occupé avec ses spectacles d’humour à travers l’Inde. Il avait un spectacle prévu à Hyderabad mais il semble que le projet soit en grande difficulté. Telangana BJP MLA T Raja Singh a déclaré qu’il battrait Munawar Faruqui si ce dernier se produisait à Hyderabad. Dans le passé, Munawar Faruqui a été critiqué pour ses blagues sur les dieux hindous. Il a été arrêté à Indore le 1er janvier 2021 et est resté en prison pendant un certain temps. Son associé Nalin Yadav a également été placé en garde à vue.

La vidéo de T Raja Singh est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le spectacle Dongri to Nowhere se tiendra à Hyderabad le 20 août 2022. Dans la vidéo, Singh donne un ultimatum au CM de Telangana, KT Rama Rao pour qu’il laisse maintenant Munawar Faruqui se produire dans la ville. Il met en garde contre le problème de la loi et de l’ordre s’il reçoit l’autorisation pour le spectacle. Dans ce qui est considéré comme une menace ouverte pour l’administration, T Raja Singh a menacé d’incendier les sites et a déclaré que si quelque chose de fâcheux se produisait, ce serait uniquement à cause de KT Rama Rao. Jetez un oeil à la vidéo…

Dans la vidéo, on peut entendre le député du BJP dire : “Par le passé également, notre ministre i *** t, KTR, avait offert la protection de la police et l’avait invité, affirmant que son événement serait un grand succès. Mais même alors, lorsque des groupes hindous à travers Telangana unis pour le menacer, il a eu peur et a annulé l’événement.” Il dit en outre: “Je le dis sérieusement. Tout le monde connaît la situation de l’ordre public à Telangana. Je dis à KTR, si vous ne voulez pas que cela se détériore davantage, n’autorisez pas le comédien à Hyderabad. ” Mais il y en a qui accueillent ouvertement Munawar Faruqui à Hyderabad.

Nous accueillons notre frère Munawwar Farooqi pour se produire à Hyderabad. Nous vous assurons que nous avons de bonnes forces de l’ordre public, avec amour et respect de la ville de la paix, de l’amour et de la diversité #Hyderabad . pic.twitter.com/ydTn7nMifX Syed Abdahu Kashaf (@syedKashaf95) 11 août 2022

La partie effrayante, c’est quand il dit que les sites seront incendiés. On le voit en train de dire : “Voyez ce qui se passera s’ils l’invitent. Où que soit le programme, nous irons le battre. Celui qui lui propose un lieu, nous le brûlerons. Si quelque chose ne va pas, KTR et le gouvernement et les policiers seront responsables. » Munawar Faruqui est le premier gagnant de l’émission de téléréalité Lock Upp, produite par Ekta Kapoor.