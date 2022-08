Le short vert de Selena Gomez sur un bateau en Italie avec le producteur : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Équipe Cobra / BACKGRID

Selena Gomez a été sur une lancée avec ses tenues ces derniers temps et la trentenaire vient de profiter d’une promenade en bateau amusante autour de Positano, en Italie, avec le producteur de films Andréa Iervolino, quand elle a porté une tenue assortie au néon vert pastel. Sels, qui vient d’avoir 30 ans le 22 juillet, a montré ses longues jambes toniques dans un petit short vert et un pull assorti.

Pour la sortie, Selena portait une paire de shorts Donni Waffle Henley verts à taille haute qui étaient super courts, assortis au pull Donni Waffle Pullover à manches longues et à col assorti avec une fermeture éclair trois-quarts sur le devant. Elle a accessoirisé son ensemble assorti avec une paire de claquettes en cuir By Far ivoire avec un talon épais, un sac polochon Louis Vuitton Keepall Bandouliere 50, des lunettes de soleil noires Vintage Frames Vf Soho Black Acetate et des boucles d’oreilles dorées Jennifer Fisher 3 Cortnee Hoops.

Quant à son glam, Selena avait ses cheveux noirs de jais ramenés en un chignon bas tout en se séparant sur le côté. Pendant ce temps, sous le deux-pièces de Selena, elle a porté un maillot de bain coloré alors que les cordes du costume pouvaient être vues au-dessus du bas de la chemise.

Depuis son arrivée en Italie, Selena a porté un tas de tenues fabuleuses, et à part celle-ci, elle portait un débardeur blanc The Group by Babaton Ellipsis Luxe Cashmere avec une paire de Levi’s 501 Mid Thigh Luxor Street Shorts, Balduccelli Depinto Capri Sandals.

Un autre de nos looks préférés d’elle était sans aucun doute son ensemble de paillettes orange. Selena a enfilé un haut court à sequins Lapointe sans manches et à col haut, assorti à une paire de bermudas à sequins taille haute Lapointe assortis, des claquettes en cuir By Far, des lunettes de soleil Vf Soho et une paire de boucles d’oreilles Roxanne Assoulin Hip-Hop but Not Crystal.