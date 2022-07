Le short en jean et le haut dos nu de Dua Lipa à Montréal : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Doua Lipa porte toujours une sorte de tenue funky et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle a exploré Montréal avec son amie avant son concert. La jeune femme de 26 ans a posté un diaporama de photos portant un haut à dos nu bleu et vert à motifs amusants niché dans une paire de shorts en jean taille haute, super courts et coupés.

Dua a posté le diaporama de photos avec la légende “~ de retour en tournée ~ avec mon fidèle acolyte ~ Montréal à ce soir !!!!” Sur les photos, elle a secoué un Groove is in the Heart Party Top qui comportait un décolleté en V plongeant, montrant sa poitrine nue. Elle a stylisé le haut avec une ceinture en cuir noir et une paire de shorts en denim bleu foncé en détresse.

En ce qui concerne ses accessoires, Dua a porté une paire de lunettes de soleil Bottega Veneta Half-Rim Navigator-Frame surdimensionnées, un collier coloré Shana Cave Green Silver Gimme Sparkie Now, des bagues Shana Cave, un sac à bandoulière gris Balenciaga Le Cagole Xs avec strass, un gros coureur Balenciaga Baskets et une montre Cartier PanthEre De Cartier.

Nous avons adoré toutes les tenues de Dua ces derniers temps et à part ce look, elle a posté une photo l’autre jour portant un débardeur en tricot rayé coloré Kiko Kostadinov Ss22 Tiwi avec une découpe en trou de serrure sur la poitrine, avec des boucles d’oreilles Jennifer Fisher Triple Lilly Hoops, et boucles d’oreilles créoles Vram Chrona.

Une autre de nos tenues récentes préférées d’elle était quand elle était à Londres en train de bercer un gilet brillant Kiko Kostadinov Ss22 Orange Gilet qui était déboutonné sur sa petite taille. Elle a stylisé le haut avec une paire de pantalons baggy noirs Kiko Kostadinov Aw22, des boucles d’oreilles créoles orange Jacquemus Ss22 Look 36, un petit sac Balenciaga Neo Classic en cuir de veau grainé noir, une paire de baskets Puma x Dua Lipa Cell Dome King, Lunettes de soleil à monture rectangulaire Gcds, une bague Jean Paul Gautier Alan Crocetti Cone Knuckle, un étui pour iPhone Rimowa Neon Pink, une bague Shay Partial Pave Initial Pinky et une bague Bvlgari Serpenti Viper One-Coil.