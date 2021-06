Le short de cyclisme moulant de Maya Jama rend les téléspectateurs de l’année tardive de Crouchy fous

MAYA Jama a envoyé les téléspectateurs dans une frénésie en portant des « shorts de cyclisme » lors de l’émission Crouchy’s Year-Late Euros: Live de ce soir.

La présentatrice, 26 ans, a présenté sa silhouette sinueuse dans un t-shirt noir et un short à côté de l’ancien attaquant anglais Peter.

5 Le choix de tenue inhabituel de Maya rend les téléspectateurs fous Crédit : BBC

Elle arborait également une ceinture dorée décorative inhabituelle à la taille.

Maya était toujours aussi sensationnelle avec sa longue coiffure élégante et son rouge à lèvres foncé.

Les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réactions chaudes et dérangées.

Un fan a déclaré: « Maya Jama est quelque chose d’autre, absolument magnifique. »

5 Les fans ne pouvaient pas oublier la silhouette parfaite de Maya Crédit : BBC

5 Les fans adorent son short de cyclisme Crédit : BBC

Un deuxième a écrit : » DAMN MAYA JAMA A L’AIR BIEN. »

Un autre a écrit : « @MayaJama n’est vraiment que la perfection. »

Également dans l’épisode, Maya a surpris Peter Crouch en lui disant qu’elle avait vécu à Stockholm en Suède « jusqu’à l’âge de cinq ans ».

Maya a ajouté: « Je peux parler un peu suédois » et a appris à Peter comment dire, puis-je caresser votre chien, en suédois.

5 Maya a discuté de son enfance en Suède avec Peter Crédit : BBC

Peter s’est rappelé avoir visité la Suède en disant qu’il était « là-bas pendant trois mois et qu’il avait adoré ! »

Maya a informé Peter que ses joueurs suédois préférés étaient Freddie Ljungberg et Alexander Isak.

Ailleurs dans l’épisode, Maya n’a pas pu s’empêcher de demander à l’ancien footballeur David Seamen quand il a réalisé ce que signifiait son dernier nom de famille, comme elle l’a admis: « J’ai toujours voulu savoir. »

David a ri et a expliqué: « J’avais 14 ans et je suivais un cours d’éducation sexuelle à l’école et ils ont donné un autre nom au sperme, c’était les marins.

5 Maya a posé une question personnelle à David Crédit : BBC

Les téléspectateurs ont également vu le retour de Fast Dad de l’année dernière.

Il était plus que jamais prêt à battre Peter après avoir été vaincu l’année dernière dans une série de compétitions qui comprenaient le mini-golf, les fléchettes et la course à pied.

Dans cet épisode, les téléspectateurs ont vu Peter et Fast Dad s’affronter lors d’une séance de tirs au but, que Peter a de nouveau remportée.

Euros de fin d’année de Crouchy : le live continue dimanche à 22h40.