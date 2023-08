Le short bleu d’Amal Clooney au lac de Côme : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FANTÔME/Shutterstock

S’il y a une chose sûre à propos Amal Clooneyc’est qu’elle a toujours l’air élégante quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce que la femme de 45 ans a fait lors de son séjour au lac de Côme le 10 août. Amal a exposé ses longues jambes toniques dans une paire de taille haute short bleu avec un pull assorti, sur de nouvelles photos.

Amal a porté une paire de shorts Missoni bleus et verts qui étaient extrêmement courts et très taille haute. Le short se terminait jusqu’en haut de ses cuisses, faisant de ses jambes incroyablement longues le centre de l’attention. Elle a stylisé son short en zigzag coloré avec un pull court bleu ciel qui avait une dentelle transparente découpée sur sa poitrine. Amal a complété son look avec un chapeau de soleil beige, un sac fourre-tout en cuir et une paire de sandales marron.

En plus de cette tenue chic, Amal a porté une multitude d’autres looks qui ne cessent de s’améliorer. L’autre jour, Amal est sortie vêtue d’une robe Alaia noire ajustée et évasée qui était froncée sur le corsage, avait un décolleté décolleté et des bretelles autour du cou. Elle a stylisé le mini avec le même chapeau de paille, un petit sac à poignée supérieure Balenciaga Hourglass en imprimé python et une paire de Jimmy Choo Praise Wedges.

Peut-être que notre look récent préféré d’Amal était sa minirobe en cotte de mailles Paco Rabanne qu’elle portait pour dîner au Gatto Nero avec son mari, George Clooney. Pour le rendez-vous amoureux, Amal a bercé une robe babydoll à bretelles spaghetti argentées scintillantes qui avait un décolleté bas, révélant un décolleté ample. La robe scintillante avait un ourlet à volants et elle a complété son look avec une éruption magnifique et volumineuse.

