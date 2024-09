Le shogun et son bébé renne vont dominer les Emmy Awards – la deuxième cérémonie en 2024 | Emmys

L’épopée à gros budget Shōgun est sur le point de devenir un vainqueur historique lors des Emmy Awards de ce week-end, une cérémonie qui entre également dans l’histoire.

Il s’agit des deuxièmes Emmy Awards la même année, un défi sans précédent et coûteux pour l’industrie, un embouteillage rendu nécessaire par les doubles grèves de l’année dernière, qui ont conduit à un report.

Les Emmy Awards reprogrammés de janvier ont vu des victoires majeures pour The Bear et la dernière saison de Succession, mais sans la présence de ce dernier, tous les regards sont tournés vers le prochain prétendant majeur au drame.

Shōgun est en tête des nominations avec 25. Cette série historique en gestation depuis longtemps est la première série en langue japonaise à recevoir une nomination pour la meilleure série dramatique et seulement la deuxième série non anglophone après Squid Game. Lors des Creative Arts Emmys du week-end dernier, où sont décernés des prix techniques et quelques prix d’interprétation, la série a récolté 14 prix, soit le plus grand nombre de récompenses jamais remportées par une série au cours de cette cérémonie.

« C’est complètement surréaliste d’imaginer que cette émission, après les cinq ou six dernières années, est une émission pour laquelle tant de gens ont été reconnus », a déclaré le co-créateur Justin Marks au Hollywood Reporter« Parce que nous essayions simplement de survivre, tous ensemble, et de trouver comment y parvenir – il n’y avait pas vraiment de modèle pour cela. »

La série est favorite pour remporter davantage de prix ce dimanche, ce qui pourrait voir des victoires historiques pour les acteurs lors d’une cérémonie qui n’a pas tendance à récompenser les acteurs d’origine asiatique. En janvier, la star de Beef, Ali Wong, est devenue la première femme d’origine asiatique à remporter un Emmy pour son rôle principal.

L’académie de télévision a encore du travail à faire en matière de parité des sexes après qu’un rapport du Women’s Media Center a montré que les femmes sont toujours sous-représentées dans les catégories non liées au théâtre, ne recevant que 34 % des nominations de cette année.

Baby Reindeer, le nouveau succès de Netflix, qui raconte l’histoire de Richard Gadd avec un harceleur, devrait également triompher dans ses catégories de mini-séries avec 11 nominations. La cérémonie intervient la même semaine que l’annonce de la date du procès en diffamation qui doit débuter en mai 2025. Le service de streaming est poursuivi pour 170 millions de dollars après que la source d’inspiration du harceleur de Gadd, Fiona Harvey, a affirmé que la série propageait « le plus gros mensonge de l’histoire de la télévision ».

Richard Gadd dans Bébé Renne. Photographie : Ed Miller/AP

Après avoir remporté un total de 10 prix pour sa première saison, la série à succès The Bear, basée sur un restaurant, devrait également dominer à nouveau les catégories comédie, devançant Only Murders in the Building et Abbott Elementary. Le week-end dernier, elle en a remporté sept, dont un pour Jamie Lee Curtis en tant qu’invitée vedette. « Je suis la fille la plus chanceuse du monde », a-t-elle déclaré à propos de son premier Emmy.

Les producteurs de la cérémonie de remise des prix de ce week-end ont promis de poursuivre sur la lancée optimiste de janvier, en évitant toute méchanceté et tout sarcasme. Ils ont recruté le duo père-fils et les co-stars de Schitt’s Creek, Eugene et Dan Levy, comme animateurs « attachants ».

« Pour deux Canadiens qui ont remporté nos Emmy Awards dans une tente de quarantaine littérale, l’idée d’être invités à animer cette année un vrai théâtre était une motivation suffisante », ont-ils déclaré dans un communiqué.

La soirée verra également de grandes retrouvailles sur scène pour les acteurs de séries telles que Happy Days, The West Wing et Saturday Night Live, qui fête ses 50 ans.

Les producteurs espèrent également une augmentation du nombre de téléspectateurs après que la dernière diffusion télévisée ait attiré un public de seulement 4,3 millions de personnes, un nouveau plus bas pour la cérémonie de remise des prix.