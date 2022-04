Le Sheryl Crow que vous ne connaissiez pas

NASHVILLE – Sheryl Crow ne lira pas cette histoire.

Elle a confirmé cela avec une grimace géniale, mais ce n’était pas une surprise (ou un bluff). La carrière de Crow a commencé dans les années 1990, lorsque le succès était lié à des mastodontes comme les grands labels et la radio, et la ligne la plus directe avec les fans passait par MTV et la presse souvent sexiste. Bien qu’elle ait réalisé des centaines d’interviews et fait l’objet de nombreuses autres couvertures, elle a cessé de regarder la plupart d’entre elles vers 1996, lorsqu’elle a sorti son deuxième album.

Elle a cédé à la tentation une fois, dans un avion. Un magazine Rolling Stone était sur le siège à côté d’elle, et elle a découvert un article « laid » sur elle-même. “Ça m’a tuée,” dit-elle, sa voix montant d’une octave. « Je me suis senti couler. Et après ça, je me suis dit, tu sais quoi, rien ne vaut ça. J’ai déjà fait le disque. Et je suis qui je suis.

Et donc Crow, qui a passé trois décennies à raconter son histoire avec courage, n’a jamais su avec certitude comment elle avait été racontée. Cela changera le 6 mai, quand « Shéryl », un documentaire réalisé par Amy Scott, arrive sur Showtime. C’est le dernier d’une vague de films musicaux – certains réalisés par des artistes eux-mêmes ; d’autres par des étrangers plus objectifs – qui servent de correctifs, révélant le chauvinisme et d’autres défis qui tourmentaient les musiciens à une époque où les femmes ne pouvaient pas parler ouvertement de harcèlement et de santé mentale. Crow n’avait pas de contrôle créatif sur le projet, bien que son manager soit l’un de ses producteurs, et elle a saisi l’occasion de répondre avec force aux questions qui la traînent depuis longtemps concernant la paternité et l’ambition, et d’expliquer à quel point elle a dû se battre dans une industrie de la musique où elle ne rentre pas dans une boîte soignée.

Par un sombre après-midi d’avril, l’auteur-compositeur-interprète a accueilli un autre interlocuteur dans le studio d’enregistrement qu’elle a construit au sommet d’une écurie ici, avec une palette allant du bronzage au brun et des panneaux vintage annonçant de l’essence et du parfum suspendus au-dessus du bois et du cuir. Elle était vêtue d’une chemise boutonnée à carreaux bleus et d’un jean délavé moyen, secouant l’un de ses pieds vêtus de Timberland tout en étant perchée devant un ajout récent au salon du studio: un porte-revues patiné Crow sauvé d’un repaire d’enfance à Kennett, Mo., et rempli d’anciens numéros de Rolling Stone et Creem. Chaleureuse et franche, elle nous a tout de suite ouvert son monde, plaisantant sur sa récente vente immobilière (avec son “poupées effrayantes”) et en utilisant Siri pour FaceTime son fils aîné, qui était rentré de l’école malade.