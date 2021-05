Le Sherpa népalais établit un record du monde en multipliant l’Everest deux fois en moins de temps au cours de la même saison

Mingma Tenji Sherpa, une guide de montagne népalaise de 43 ans, a créé un record du monde en escaladant le mont Everest deux fois dans le laps de temps le plus court en une saison, ont déclaré jeudi les organisateurs.

Sherpa, un résident du district de Sankhuwasabha dans l’est du Népal, a atteint le sommet de l’Everest pour la première fois dans la soirée du 7 mai en tant que membre d’une équipe de cordage, puis a escaladé à nouveau la plus haute montagne du monde le matin du 11 mai, a déclaré Mingma Sherpa, président de Seven Summit Treks, qui a organisé l’expédition.

La deuxième fois, Sherpa a atteint le sommet de l’Everest en tant que guide de montagne d’une équipe d’expédition de 16 membres dirigée par le prince de Bahreïn Sheikh Mohammed Hamad Mohammed Al Khalifa, a-t-il déclaré.

« Il a atteint le sommet de l’Everest deux fois en seulement quatre jours, créant un record du monde », a déclaré Mingma.

L’équipe de la Garde royale de Bahreïn est la première équipe internationale à conquérir la nouvelle altitude de l’Everest à 8 848,86 mètres.

Auparavant, l’alpiniste indienne Anshu Jamsenpa détenait le record des ascensions doubles les plus rapides sur le mont Everest, escaladant la montagne deux fois en 118 heures et 15 minutes en 2017. Elle détient cependant toujours le record de la double ascension la plus rapide sur l’Everest par une femme.

Le 8 mai, le guide de montagne népalais Kami Rita Sherpa a battu son propre record en gravissant la montagne pour la 25e fois.

Le Népal et la Chine en décembre de l’année dernière ont annoncé conjointement que la hauteur révisée du plus haut sommet du monde était de 8 848,86 mètres, soit environ 86 centimètres de plus que la mesure précédente effectuée par l’Inde en 1954.

Le gouvernement népalais a décidé de mesurer la hauteur exacte de la montagne au milieu des débats sur le fait qu’il aurait pu y avoir un changement pour diverses raisons, y compris le tremblement de terre dévastateur de 2015.

