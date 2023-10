Le shérif visite la prison d’Augusta et constate la surpopulation, le manque de personnel et la nécessité de réparations majeures

En sous-effectif, surpeuplé et avec des problèmes d’entretien constants, le centre de détention Charles B. Webster d’Augusta connaît de sérieux problèmes.

C’est le message entendu mercredi par les élus et les médias lors d’une visite de la prison du comté. La visite était dirigée par le shérif Richard Roundtree et le capitaine Charles Mitchell III du centre de détention.

Avec le renforcement des tribunaux post-COVID, un établissement conçu pour détenir des personnes en attente de jugement ou purgeant de brèves peines s’apparente davantage à une prison, a déclaré Roundtree. Et la population d’environ 1 200 habitants représente plusieurs centaines de personnes de plus que ce que devrait contenir le centre de détention.

« Nous avons en moyenne quatre ans par détenu. Nous avons un détenu qui est ici depuis six ans », a déclaré Roundtree.

Parmi les problèmes constatés par les responsables locaux lors de la visite figuraient une exposition d’une douzaine d’armes improvisées confisquées, des lumières et des téléphones détruits, des portes de cellules individuelles avec des serrures détruites ou des charnières renversées et des fissures en toile d’araignée dans les fenêtres.

Les commissaires Catherine Smith McKnight, qui préside le comité de la sécurité publique, Jordan Johnson et Tony Lewis ont rejoint le maire Garnett Johnson lors de la tournée.

« J’ai pensé qu’il serait bénéfique non seulement pour la commission mais aussi pour les médias de venir examiner certains des défis auxquels nous sommes confrontés pour héberger plus de détenus que ce pour quoi cet établissement a été conçu », a déclaré Johnson au Chronicle après la visite. . « … Cela a été révélateur de mettre réellement en lumière les problèmes de sécurité, comme je l’ai mentionné non seulement aux incarcérés mais aussi à ceux qui travaillent ici. »

Les yeux tournés vers les problèmes de sécurité

Lorsque la visite est entrée dans le F Pod, il y avait une odeur distincte, un peu comme du papier brûlé.

« Ce que vous sentez, c’est du K2. C’est notre plus gros problème », a déclaré Mitchell, soulignant que le K2 est une marijuana synthétique.

Chaque module avait une zone centrale autour de laquelle se trouvaient plusieurs blocs individuels de cellules verrouillés derrière leur propre porte. Dans chaque bloc se trouvaient un espace commun, des douches, des téléphones et deux étages de cellules. Dans le bloc E, deux des trois téléphones ont été brisés.

Alors que le bloc d’entrée lui-même était verrouillé, les serrures des portes individuelles des cellules étaient brisées. La cellule E-2, qui comptait deux résidents, a été ouverte pour la visite : le plafonnier avait été complètement détruit et la vitre de la porte était fissurée.

« Ce n’est pas sûr », a déclaré Derrick Williams, l’un des résidents d’une cellule adjacente.

Dans le G Pod, la vitre séparant le bloc E de la zone centrale présentait une série de fissures qui ressemblaient à des impacts de balle, et il manquait une porte de douche.

À l’extérieur des modules, la visite a traversé des cellules à occupation unique destinées aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, des cellules en béton nues avec des matelas au sol. Certaines cellules étaient équipées de toilettes et de lavabos, mais d’autres n’en avaient ni l’un ni l’autre. Dans ces cas-là, les occupants disposaient simplement d’un drain dans le sol pour les toilettes, a expliqué Mitchell, afin d’éviter que les cellules ne soient inondées.

Résoudre les problèmes

Après la tournée, Roundtree a déclaré que son bureau s’efforçait de libérer toutes les personnes possibles. Actuellement, environ 55 personnes sont incarcérées pour des accusations de délit ou purgent des peines pour délit, a-t-il déclaré. Les autres font face à des accusations de crime dans un système judiciaire encombré – 85 font face à des accusations de meurtre.

L’embauche est un autre défi. Roundtree veut 40 adjoints par équipe, mais en moyenne 19. Avec les heures supplémentaires et en exigeant que tout le monde dans le bureau du shérif effectue une équipe supplémentaire à la prison chaque mois, qu’ils soient affectés ou non à la prison, il peut recruter 28 à 30 personnes. un changement.

Ron Lampkin, directeur par intérim des Services centraux, s’est également joint à la tournée. Son service est responsable des réparations à la prison, et il estime qu’il faudra environ 400 000 $ pour réparer les serrures d’un seul module. Au-delà de cela, ils travaillent sans relâche pour remplacer le verre par du plexiglas, remplacer les têtes de gicleurs, résoudre les problèmes de CVC et de chauffage, travailler sur les douches et les problèmes de plomberie et bien plus encore.

« Vous envisagez 5 à 10 millions de dollars rien que pour mettre de l’ordre dans les choses », a-t-il déclaré aux commissaires après la tournée. « … Aussi vite que nous pouvons réparer une chose, vous vous retrouvez dans une autre situation. »

Lampkin a déclaré au Chronicle qu’il pensait dépenser environ 2 à 3 millions de dollars par an pour l’entretien de la prison. Roundtree souhaite ajouter un autre module, ce qui coûterait environ 38 millions de dollars, ce qu’il a déclaré avoir commencé à demander il y a huit ans.

McKnight soutient la construction d’un nouveau module, a-t-elle déclaré au Chronicle.

« C’est surpeuplé, l’endroit a besoin de financement », a-t-elle déclaré. « … Nous devons financer cet argent. »

Le commissaire Johnson a déclaré que le problème s’étend au-delà de la prison elle-même et vise à empêcher les gens d’aller en prison.

« Je pense que la conversation autour de cette tournée devrait être centrée sur la manière dont nous pouvons répondre au besoin de changement systémique dans notre système de justice pénale tout en évaluant la meilleure option pour financer la demande du shérif », a-t-il déclaré. « Parce qu’il y a certainement un besoin, et nous ne voulons pas tourner les yeux vers cela. »

Cet article a été initialement publié sur Augusta Chronicle : Les commissaires visitent la prison d’Augusta et examinent les problèmes d’entretien et de surpopulation