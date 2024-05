Le shérif Vic Regalado partage son parcours contre le cancer

Le shérif du comté de Tulsa, Vic Regalado, vient de marquer le premier anniversaire de son diagnostic de cancer.

Il dit qu’il n’a jamais enduré une telle douleur, et même si la bataille l’a amené au bord de la mort, il n’a jamais été aussi rempli d’espoir.

Lori Fullbright de News On 6 connaît Vic depuis de nombreuses années et lui a demandé de s’asseoir avec elle et de partager son incroyable histoire de survie.

Vic Regalado a toujours été un gars grand et en forme. Il a survécu 30 ans dans les forces de l’ordre avec de nombreux moments dangereux, il se sentait donc plutôt invincible. Jusqu’en mars dernier, lorsqu’une douleur persistante à l’oreille persistait même après deux cycles d’antibiotiques. Un médecin urgentiste a exhorté Vic à consulter un spécialiste.

Et il l’a fait le 13 mars 2023, le jour où sa vie a changé pour toujours.

« Il a dit, écoute, je pense que tu as un cancer, et je me suis dit, quoi ? De quoi tu parles ? Il a dit que j’avais senti une tumeur là-bas. J’avais l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je ne pouvais pas. respirer. Je me souviens juste de ne pas pouvoir respirer », a déclaré le shérif Regalado.

Il a appris que le carcinome épidermoïde est mortel et que la tumeur était trop grosse pour être opérée. Il a donc été soumis à une radiothérapie quotidienne pendant sept semaines, suivie de fortes doses de chimiothérapie.

« Je pensais, je suis plutôt un gars dur, je vais me muscler, j’ai été blessé, malade, mais j’avais complètement tort. À cause des radiations quotidiennes, j’ai eu des brûlures au troisième degré dans la gorge et à cause des » Après la chimio, je vomissais et il y avait de l’acide dans ma bouche, si douloureux que je m’évanouissais plusieurs fois, et la chimio était un tout autre niveau d’enfer », a déclaré Regalado.

Il a failli souffrir d’insuffisance rénale ; il a perdu 70 livres et sa peau est devenue grise, mais en fin de compte, il dit que le cancer lui a pris plus que ce que le cancer lui a pris.

« Aussi négatif que cela puisse être, laisse-moi te dire quelque chose, Lori, c’est ce qu’il y a de si beau là-dedans. Vous pouvez subir des radiations et entrer dans une salle de chimio et voir des gens. Aussi mauvais que j’étais, ils étaient pires que les miens, et voici le problème : ils étaient si forts et courageux, c’était incroyable », a déclaré Regalado.

Il dit que cela a rendu sa relation avec sa famille plus forte et avec Dieu plus forte, et chaque fois qu’il se trouvait dans un moment pourquoi moi, pourquoi Dieu, Dieu lui a donné une leçon.

Par exemple, lors d’un de ses jours les plus malades, il est allé en radiothérapie à 7 heures du matin et a appris que la machine était en panne et qu’il devrait attendre des heures. Il était en train d’avoir une assez bonne discussion avec Dieu dans son esprit lorsqu’un homme s’est approché et a voulu parler.

« Je pensais être venu et dire que vous faisiez un excellent travail. Vraiment sympa, merci et j’ai baissé la tête, complètement impoli et dédaigneux, et j’ai continué ma dispute avec Dieu, puis je l’entends dire : ‘Shérif’. ‘ Je lève les yeux et dis : « Puis-je vous aider ? Et il a dit : « Vous êtes ici pour un cancer, n’est-ce pas ? ‘Ouais.’ Il dit : « Je suis ici pour un cancer, tout comme mon fils. Je n’avais même pas vu son fils à côté de lui. Son fils avait l’air terrible, il souffrait d’un cancer de la prostate avancé, et je me suis immédiatement levé et j’ai dit : « Monsieur, je veux m’excuser. Je suis ici pour un cancer et je passe une mauvaise journée. Il a dit : « Je sais », a posé sa main sur mon épaule et a dit : « Pouvons-nous prier pour vous ? Genre, wow, après que je l’ai renvoyé, mais c’était le genre de personnes que l’on rencontrait », a déclaré Regalado.

Il dit que dans une communauté de souffrance, la race, l’âge ou le revenu des personnes n’avait pas d’importance ; ils avaient tous un lien et se tiraient tous les uns pour les autres.

Il dit que les choses dont il s’inquiétait auparavant ne semblent plus si importantes.

« Nous vivons actuellement dans un monde avec de tels conflits ; tout le monde sait que des guerres politiques sont imminentes, et c’est un problème et faire face à cela et à une économie en déclin, et tout est vrai, mais vous savez quoi, ne gaspillez pas votre temps. » en vous attardant sur ce genre de choses, vous gâchez votre vie », a déclaré Regalado.

Il dit que le meilleur conseil qu’il a reçu était de continuer à bouger, peu importe à quel point il était malade, mais de ne pas ramper dans son lit et d’y rester.

Son conseil aux autres est de ne pas attendre une catastrophe comme le cancer pour apprécier la vie, se concentrer sur ce qui est important et se rappeler que la décence humaine est partout autour de nous.

Il souffre toujours des effets secondaires de son traitement et on lui a dit qu’il aurait probablement un cancer dans 10 à 15 ans à cause des radiations, mais il dit qu’il ne vit pas dans la peur mais qu’il choisit de vivre dans la joie.