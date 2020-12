Les autorités locales rejettent une ordonnance d’un juge californien appelant à la réduction de 50% de la population carcérale du comté d’Orange.

Le shérif Don Barnes a vivement réprimandé l’ordonnance de vendredi de la Cour supérieure du comté d’Orange, affirmant que le bureau de son shérif prévoyait de faire appel de la décision.

«Je n’ai pas l’intention de libérer l’une de ces personnes de ma garde», a déclaré Barnes, rapporte ABC 7.

« Nous allons déposer un appel et nous allons le combattre et si le juge a l’intention de libérer l’une de ces personnes, il devra passer par ligne par ligne, nom par nom et me dire lesquels il ordonne libéré. ​​’

Il n’y a eu aucun cas de détenus qui ont été testés positifs au COVID-19 lundi dernier. Le lundi suivant, le bureau du shérif a annoncé qu’il y avait 416 cas

L’ordonnance est intervenue après un procès en avril déposé par l’ACLU au nom des détenus.

« La sécurité publique ne signifie pas seulement le crime », a déclaré Jacob Reisberg, un porte-parole de l’ACLU.

«La sécurité publique signifie aussi, y a-t-il un lit d’hôpital ouvert si vous tombez malade? Et s’il y a une épidémie massive dans la prison, que cet ordre de dépopulation tente d’éviter, il n’y aura pas de capacité hospitalière dans le comté d’Orange pour les personnes de l’extérieur qui contractent le COVID.

Il n’y avait aucun cas de détenus testés positifs au COVID-19 lundi dernier, mais vendredi, le shérif avait annoncé qu’il y avait eu une épidémie de 138 cas. Le lundi suivant, le bureau du shérif a annoncé qu’il y avait 416 cas.

Barnes a affirmé que le nombre de cas était si élevé parce que contrairement au grand public, tout le monde dans la prison était testé.

Le shérif a également affirmé que les détenus libérés se mêlaient fortement au grand public en dehors des prisons.

«Nous avons des détenus qui participent à différentes pratiques. Soit aller à des rendez-vous médicaux, soit aller au tribunal, soit rencontrer leurs avocats », a-t-il déclaré. «Ces personnes sont toutes issues du grand public et nous savons qu’il y a une poussée au sein du grand public.

Le sentiment a été partagé par le procureur de district Spitzer, qui a affirmé que les détenus libérés feraient plus de crimes et feraient plus de victimes.

Selon les données du bureau du procureur, les délinquants de bas niveau qui ont été libérés prématurément ou sous caution de 0 $ pendant la pandémie ont déjà commis de nouveaux crimes à près de trois fois le taux normal.

« Il ne fait aucun doute que cela mettrait en péril la sécurité publique, car ce sont parmi les pires des pires », a déclaré Spitzer.

Spitzer a ajouté que la flambée des prisons reflète les tendances observées à travers le pays.

«Pourquoi est-ce que quelqu’un pense que ce qui se passe dans nos prisons ne sera pas le reflet de ce qui se passe déjà à l’extérieur? Dit Spitzer.

«Les chiffres dans la prison ne sont ni hors de contrôle ni exagérés par rapport à ce qui se passe en dehors de nos prisons.