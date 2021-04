Le shérif publie les noms de 7 députés

ELIZABETH CITY, Caroline du Nord – Les manifestations se sont poursuivies jeudi quelques heures après que le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a publié les noms de sept députés impliqués dans la fusillade mortelle d’Andrew Brown Jr. le 21 avril.

Tous les sept ont été placés en congé administratif après la fusillade, mais un examen des images de la caméra corporelle montre que quatre des députés n’ont jamais tiré d’arme, a déclaré Wooten dans le communiqué. Ces députés ont été réintégrés au service actif.

« Une enquête plus approfondie est nécessaire sur les trois députés qui ont tiré avec leurs armes et ils resteront en congé administratif en attendant l’achèvement de l’enquête interne et / ou de l’enquête pénale menée par le Bureau national des enquêtes », indique Wooten dans le communiqué.

Andrew Brown Jr.a été abattu cinq fois – dont une à l’arrière de la tête, selon une autopsie soutenue par la famille – alors que des députés purgeaient des mandats de perquisition et d’arrêt au domicile de Brown à Elizabeth City.

Les sept députés identifiés par Wooten:

Enquêteur Daniel Meads (en congé administratif)

Shérif adjoint II Robert Morgan (en congé administratif)

Cpl. Aaron Lewellyn (en congé administratif)

Lieutenant Steven Judd (service actif)

Sgt. Michael Swindell (service actif)

Sgt. Kenneth Bishop (service actif)

Sgt. Joel Lunsford (service actif)

Voici ce que nous savons jeudi:

« Libérez les bandes », scandent les manifestants

Le service de police d’Elizabeth City a déclaré jeudi avoir émis un « avertissement de violation » alors qu’un groupe d’environ 50 personnes s’était rassemblé après le couvre-feu de la ville. Il a marqué la neuvième nuit de manifestations pacifiques dans la ville.

Le conseiller municipal d’Elizabeth, Gabriel Adkins, a demandé plus tôt aux manifestants de respecter le couvre-feu de 20 heures: « Si vous choisissez de rester à l’extérieur, restez à l’écart de la route. » Il a dit qu’il espérait que la ville pourrait lever ce couvre-feu dès vendredi.

Alors que la police ciblait auparavant les journalistes pour faire respecter le couvre-feu après le couvre-feu, la ville a précisé jeudi que les journalistes en activité ne seraient pas soumis au couvre-feu, selon une lettre de William H. Morgan, Jr., l’avocat d’Elizabeth City.

Parmi les chants entendus dans les rues jeudi soir: « Libérez les bandes – toutes les bandes« et » Vous ne pouvez pas vous cacher, vous avez commis un homicide. «

Ikisha Brothers a déclaré qu’il était important pour elle de faire partie de la manifestation. Elle est allée à l’école avec Brown et a dit que c’était déchirant de voir comment la semaine dernière s’était déroulée.

Plus que tout, Brothers a dit qu’elle voulait que les cassettes soient diffusées pour la famille.

Avant le crépuscule jeudi, un groupe de manifestants s’est arrêté à quelques mètres de l’endroit où Brown a été abattu. Ils ont gardé un moment de silence interrompu uniquement par le grondement des moteurs de camions alors que les supporters les suivaient.

Le silence s’est terminé alors qu’une voix dans la foule a crié: «Dites son nom.»

Quand un juge réexaminera-t-il l’opportunité de publier une vidéo bodycam?

La famille de Brown sera autorisée à voir plus de séquences de caméra corporelle de sa mort dans les 10 jours, a décidé un juge après avoir décidé de ne pas publier les vidéos.

Le juge Jeff Foster a déclaré mercredi qu’il reconsidérerait les arguments sur l’opportunité de publier les images une fois qu’une enquête du Bureau d’enquête d’État serait terminée et que le procureur de district pourrait prendre une décision sur les accusations potentielles.

La décision de Foster de ne pas publier la vidéo a suscité la condamnation des avocats représentant la famille de Brown. Les avocats d’une coalition d’organisations de médias qui ont demandé la libération ont déclaré qu’ils envisageraient de faire appel après avoir lu l’ordonnance écrite complète de Foster.

Un enterrement de Brown est prévu pour lundi. Le leader des droits civiques, le révérend Al Sharpton, prononcera l’éloge funèbre.

Foster a déclaré qu’il reconsidérerait la possibilité de publier les images dans les 30 à 45 jours. Le procureur de district Andrew Womble a déclaré qu’il pensait que le Bureau d’enquête de l’État, qui supervise une enquête indépendante sur la fusillade, serait en mesure d’achever son travail et qu’il pouvait prendre toute décision de mise en accusation potentielle dans ce délai.

Foster a déclaré qu’il ne diffusait pas les images par prudence, afin d’éviter toute menace potentielle pour un procès équitable et impartial si des accusations devaient être portées. Il a déclaré que la libération pourrait également menacer la sécurité des personnes vues dans les images.

Pourquoi si peu de détails sur la mort de Brown? La police alimente l’indignation suite à la mort d’Andrew Brown Jr.en retenant des informations, selon des experts

Un avocat du comté de Pasquotank a demandé que les images soient divulguées à la famille de Brown au nom du bureau du shérif du comté de Pasquotank. Wooten a déclaré qu’il était déçu que la vidéo ne soit pas diffusée immédiatement, mais qu’il respecterait la décision du juge.

« Bien que nous ne soyons pas en mesure de montrer au public ce qui s’est passé en ce moment, les enquêteurs indépendants travaillent pour terminer leur enquête », a déclaré Wooten. « Dès que tous les faits importants me seront communiqués, j’agirai rapidement pour assurer la responsabilité et je serai aussi transparent que possible avec le public. »

Foster a déclaré que la famille de Brown devait être autorisée à voir les images dans les 10 jours, cependant. Les visages et les badges d’identification des députés impliqués seront flous, et certaines sections peuvent être coupées.

Une coalition d’organisations de médias d’information, dont Gannett, la société mère de USA TODAY, a également demandé que les images soient diffusées.

Foster a statué que les médias n’avaient pas qualité pour que la vidéo leur soit diffusée.

« Si les médias n’ont pas qualité pour demander au tribunal la publication d’une vidéo des forces de l’ordre, le grand public ne le fait pas non plus. Nous pensons que c’est juridiquement incorrect », ont déclaré Mike Tadych et Amanda Martin, avocats représentant la coalition, dans un communiqué. . « Nous examinerons l’ordonnance écrite du juge lorsque nous la recevrons et déciderons à ce moment-là de la meilleure façon de faire appel immédiatement. »

Le procureur de la famille Brown et le procureur de district proposent différents comptes de bodycam

La famille de Brown a visionné lundi un clip partiel et édité de la vidéo de la caméra corporelle de la prise de vue.

Après avoir visionné la vidéo avec la famille, l’avocate Chantel Cherry-Lassiter a déclaré qu’elle montrait Brown avec ses mains sur le volant de sa voiture et non une menace pour les députés.

« Ils ont accouru vers son véhicule en train de tirer », a déclaré Cherry-Lassiter. « Il décide finalement d’essayer de s’enfuir et il recule, ne allant pas du tout vers les officiers. »

Womble a qualifié le récit de Cherry-Lassiter de «manifestement faux».

Le juge décide de ne pas libérer bodycam:La vidéo Bodycam ne sortira pas pour l’instant dans le tournage fatal d’Andrew Brown Jr.; la famille est autorisée à voir plus de séquences, les règles du juge

« En reculant, il prend contact avec les forces de l’ordre », a déclaré Womble. La voiture s’arrête à nouveau, selon Womble, et « le prochain mouvement de la voiture est vers l’avant. Il est dans la direction des forces de l’ordre et fait contact avec les forces de l’ordre. C’est alors et seulement alors que vous entendez des coups de feu. «

Cherry-Lassiter a maintenu ses propos après l’audience.

Harry Daniels, un autre avocat de la famille de Brown, a déclaré que l’écart montrait pourquoi la vidéo devrait être publique.

Dans une déclaration après la décision de Foster de ne pas publier les images, les avocats de la famille ont déclaré qu’ils étaient déçus.

« Dans cette crise des droits civiques moderne où nous voyons des Noirs tués par la police partout où nous regardons, les preuves vidéo sont la clé pour discerner la vérité et obtenir une justice bien méritée pour les victimes de meurtres insensés », ont déclaré les avocats.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a appelé un procureur spécial pour traiter l’affaire et toute décision sur des accusations criminelles potentielles, et le bureau extérieur du FBI à Charlotte a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur les droits civils sur la mort de Brown.

Contribuant: Jorge L. Ortiz, USA TODAY; The Associated Press