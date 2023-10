Le shérif Paul Penzone du comté de Maricopa en Arizona annonce qu’il démissionnera un an plus tôt en janvier

PHOENIX (AP) — Le shérif du comté de Maricopa, Paul Penzone, a annoncé lundi qu’il démissionnerait en janvier, un an avant la fin de son mandat.

Penzone a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait décidé de se retirer et de ne pas briguer un troisième mandat afin de pouvoir explorer d’autres possibilités dans la fonction publique. Il n’a pas précisé.

« Je pense qu’il serait approprié de quitter mes fonctions en janvier et de dégager la voie afin qu’au cours de la dernière année de mon mandat avant les élections, il n’y ait pas de distractions », a déclaré Penzone.

On attribue à Penzone la fin de certaines des politiques de son prédécesseur Joe Arpaio, qui ont été largement critiquées comme étant anti-immigrés et racistes. Le département gère la prison du comté et supervise l’application des lois dans les zones non constituées en société du comté le plus peuplé de l’Arizona.

Après avoir largement battu Arpaio aux élections de 2016, Penzone a démoli une prison extérieure, surnommée « Tent City », qui avait été largement moquée.

Penzone, un démocrate, a battu en 2020 un autre challenger républicain qui avait servi dans le département sous Arpaio, également républicain.

Mais Penzone a déclaré lors de la conférence de presse que le département restait sous un « nuage noir » dû au mandat d’Arpaio.

Au cours de ses 24 années de mandat, Arpaio s’est présenté comme « le shérif le plus dur d’Amérique » et est devenu en 2010 un paratonnerre pour la résistance à la loi dite de l’Arizona « montrez-moi vos papiers », qui a ensuite été invalidée en partie par la Cour suprême des États-Unis. .

Une ordonnance d’un tribunal fédéral exige toujours que le département soit surveillé par un observateur nommé par le tribunal après un verdict de profilage racial rendu en 2013 suite à la répression de l’immigration d’Arpaio.

Un juge fédéral a conclu que le bureau du shérif avait profilé les Latinos dans des patrouilles ciblant les immigrants, ce qui a conduit à des révisions massives ordonnées par le tribunal des opérations de circulation de l’agence et de son département des affaires intérieures.

