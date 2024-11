Le shérif local demande au FBI d’enquêter sur la mort d’un homme noir retrouvé pendu en Alabama

MONTGOMERY, Alabama — Le FBI enquête sur la mort d’un homme noir en Alabama, qui a été retrouvé pendu dans une maison abandonnée, à la suite d’une demande d’un shérif local, au milieu des craintes des membres de la communauté qui accusent les forces de l’ordre locales de mauvaise conduite de longue date et incontrôlée.

Les adjoints du shérif ont retrouvé Dennoriss Richardson, 39 ans, en septembre dans une partie rurale du comté de Colbert, à des kilomètres de son domicile à Sheffield, une ville d’environ 10 000 habitants près de la rivière Tennessee.

Le bureau du shérif du comté de Colbert a jugé la mort de Richardson comme un suicide. Mais l’épouse de Richardson, Leigh Richardson, a déclaré que ce n’était pas vrai, expliquant que son mari n’avait laissé aucun message et n’avait aucun lien avec la maison où il avait été retrouvé.

Au lieu de cela, la femme de 40 ans craint que la mort de son mari ne soit liée à une action en justice qu’il a intentée contre la police locale en février. Dennoriss Richardson, qui entraînait des enfants au baseball et au football, avait affirmé avoir été agressé, privé de soins médicaux, aspergé de gaz lacrymogènes et électrocuté avec un Taser alors qu’il était en prison.

Leigh Richardson a déclaré qu’elle n’accusait pas de personne en particulier, mais qu’elle insistait sur le fait que son mari ne s’était pas suicidé.

Elle n’est pas seule à croire cela. Le scepticisme généralisé quant à la mort de Richardson souligne une méfiance profonde à l’égard des forces de l’ordre locales du comté de Colbert. Dans une région où la pendaison évoque une longue histoire de lynchages sanctionnés par l’État contre les Noirs, les habitants du comté dénoncent un usage excessif de la force parmi les forces de l’ordre locales.

Le shérif Eric Balentine, qui a confirmé que le FBI avait accepté sa demande d’enquête, a déclaré que son département « avait épuisé toutes les ressources » dans son enquête.

« Nous sommes confiants dans nos découvertes, mais nous pensons qu’en faisant cela, nous pouvons donner à la famille plus de tranquillité d’esprit », a déclaré Balentine.

Un porte-parole du bureau extérieur du FBI à Birmingham a confirmé que le FBI était au courant de la mort de Dennoriss Richardson et qu’il examinait les allégations d’inconduite criminelle.

Tori Bailey, présidente de la section locale de la NAACP et seule membre noire de la commission du comté de Colbert, composée de six personnes, a déclaré que la réaction de la communauté à la mort de Richardson était en partie éclairée par l’histoire déchirante de la région en matière de lynchages.

En Alabama, 359 lynchages ont été signalés entre 1877 et 1943, selon Equal Justice Initiative, une organisation à but non lucratif réformant la justice pénale. Rien que dans le comté de Colbert, il y en avait 11.

Bailey a déclaré que, même si ces accusations n’ont rien à voir avec ces accusations, il est logique que la communauté ait une réaction « viscérale » à la pendaison d’un homme noir et souhaite une enquête plus approfondie. Elle a déclaré que même si certains officiers essayaient de faire ce qu’il fallait, au cours de ses 12 années en tant que présidente de la NAACP, elle avait documenté et enquêté sur de nombreux cas de force excessive dans le comté.

« Il existe depuis longtemps une sorte de déconnexion entre les communautés de couleur et les forces de l’ordre. Malheureusement, beaucoup d’entre nous ne pensent pas que les forces de l’ordre sont réellement là pour servir et protéger », a déclaré Bailey.

Marvin Long, un homme noir de 57 ans et résident permanent du comté de Colbert, a bien connu la famille de Dennoriss Richardson en grandissant. Il partage le scepticisme concernant la décision sur le suicide et a déclaré que la mort de Richardson avait intensifié sa peur des représailles.

« À ce jour, je déteste voir une voiture de police », a déclaré Long. « J’ai encore plus peur que jamais. »

Longtemps a poursuivi la police de Sheffield l’année dernière. Après s’être enquis d’une arrestation sans rapport ayant eu lieu juste à l’extérieur de sa propriété en 2021, des images de caméra corporelle semblent montrer des policiers suivant Long jusqu’à sa maison, le traînant sur les marches de son porche et lançant le K9 de la police sur lui alors qu’il criait à l’aide. Long n’était pas armé, selon la plainte.

Richardson et Long font partie des cinq hommes noirs et latinos représentés par l’avocat des droits civiques Roderick Van Daniel qui ont intenté des poursuites contre le ministère ces dernières années.

« Les citoyens vivent dans la peur des représailles », a déclaré Van Daniel.

Dans un cas, un policier de Sheffield en congé a été filmé sur des images de surveillance en train de frapper et de tirer avec une arme à feu un homme noir dans un magasin d’alcool. Le policier a ensuite été reconnu coupable de voies de fait, de menace et de mise en danger par inadvertance. Il a été renvoyé du département.

Dans un autre procès, un chiropracteur de 57 ans affirme avoir été électrocuté 18 fois avec un Taser alors qu’il était menotté après avoir demandé à un policier de l’aider à retrouver l’iPhone de sa femme. Les photos incluses dans la poursuite montrent plusieurs grandes marques de brûlure qui seraient dues à l’agression.

Le département de police de Sheffield n’a pas répondu aux nombreux appels téléphoniques et courriels sollicitant des commentaires. Les avocats des policiers cités dans les poursuites en cours n’ont pas répondu aux courriels.

Balentine, shérif depuis 2023, a refusé de commenter des cas spécifiques. Mais il a déclaré que, sur la base de ses près de 30 années en tant qu’officier dans la région, il pensait que les habitants du comté de Colbert faisaient généralement confiance aux forces de l’ordre.

« S’il est prouvé que c’est excessif, alors je suis sûr qu’il y aura des responsabilités », a-t-il déclaré.

Balentine a néanmoins déclaré qu’il espérait que l’enquête du FBI contribuerait à apaiser les inquiétudes.

« La transparence est toujours un bon moyen de réparer certaines barrières avec la communauté », a-t-il déclaré.

Leigh Richardson connaissait son mari depuis l’âge de 17 ans. Elle se souvient de Dennoriss, surnommé affectueusement « Na-Na », comme d’un père chaleureux pour leurs cinq enfants. Mais elle a également déclaré que sa peur de la police n’était pas nouvelle.

« Il avait peur à ce jeune âge », a déclaré Richardson.

Richardson a déclaré qu’après avoir intenté une action en justice, son mari avait été fréquemment arrêté par la police. Au cours de ces mois, il « essayait de rester à l’écart », a-t-elle déclaré.

Le maire de Sheffield, Steve Stanley, a déclaré que Dennoriss Richardson était venu à son bureau au moins une fois pour exprimer ses inquiétudes concernant son profilage. Stanley a déclaré qu’il avait assuré à Richardson que tout officier signalé par les voies officielles ferait l’objet d’une enquête.

Le département de police de Sheffield n’a pas confirmé si ni à quelle fréquence le département avait arrêté Richardson.

Les archives judiciaires montrent que Dennoriss Richardson avait une longue histoire de démêlés avec les forces de l’ordre locales, mais la majorité des accusations portées devant les tribunaux fédéraux et étatiques n’ont pas tenu.

Dennoriss Richardson a plaidé coupable de possession de drogue en 2006 et a été condamné à cinq ans de prison. Depuis plus de 15 ans, les archives judiciaires montrent que Richardson a été arrêté au moins six fois supplémentaires par la police de Sheffield, pour des accusations allant de troubles à l’ordre public, de vol qualifié et d’agression.

Aucune de ces accusations, à l’exception d’une infraction au code de la route pour des étiquettes expirées, n’a abouti à une condamnation, selon les archives judiciaires disponibles.

La même semaine où Richardson a intenté une action en justice contre le ministère, il a été accusé de trafic de méthamphétamine. Il avait été arrêté dans une maison où de la drogue aurait été trouvée. Richardson était sous caution lorsqu’il est décédé.

Stanley a déclaré qu’il soutenait fermement la tenue des officiers responsables de leur mauvaise conduite, mais a souligné sa grande confiance en eux.

« J’ai prêché et je crois qu’au moins la majorité des officiers reconnaissent que tout le monde mérite le respect », a déclaré Stanley.

Pourtant, au milieu de l’enquête imminente, l’incertitude règne au sein de la communauté.

Début octobre, les amis et la famille de Richardson ont rempli les bancs de la petite maison funéraire Trinity Memorial pour commémorer sa vie. Les chants et les sermons étaient ponctués d’appels à la justice.

En chaire, Van Daniel, l’avocat de Richardson, a déclaré que Richardson « croyait à la transparence et à la responsabilité. Il s’est élevé contre les abus de la police. »

Il y avait un chœur constant de « amens » de la part de la foule pendant que Van Daniel parlait.

« Sa famille et la communauté de Sheffield méritent des réponses », a-t-il déclaré. « Nous méritons des réponses. »

NOTE DE L’ÉDITEUR : Cette histoire inclut une discussion sur le suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, la bouée de sauvetage nationale en matière de suicide et de crise aux États-Unis est disponible en appelant ou en envoyant un SMS au 988.

Riddle est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.