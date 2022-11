Le shérif Joe Lombardo, soutenu par Trump, bat le gouverneur du Nevada

LAS VEGAS (AP) – Le républicain Joe Lombardo, policier de carrière et shérif à Las Vegas, soutenu par l’ancien président Donald Trump, a été élu gouverneur du Nevada.

Lombardo a battu Steve Sisolak, reprenant le poste de gouverneur de l’État d’argent pour le GOP et faisant de Sisolak un démocrate à un mandat au milieu de deux décennies de républicains.

“Il semble que nous perdrons environ un point de pourcentage pour gagner”, a déclaré Sisolak dans un communiqué concédant la course à Lombardo peu de temps après la publication d’un lot de résultats de vote dans le comté de Clark. “C’est pourquoi j’ai contacté le shérif pour lui souhaiter du succès.”

Le dépouillement des bulletins de vote au Nevada a pris plusieurs jours en partie à cause d’une disposition d’une large loi sur le vote par correspondance adoptée par la législature de l’État en 2020. Elle oblige les comtés à accepter les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin s’ils arrivent jusqu’à quatre jours plus tard.

Lombardo, 60 ans, a commencé comme officier de police à Las Vegas en 1988 et a servi deux mandats en tant que shérif du comté de Clark, le chef élu non partisan du département de police métropolitaine de Las Vegas, la plus grande agence de police de l’État.

Il a résisté aux attaques de campagne contre la criminalité croissante en reconnaissant l’augmentation au cours des deux dernières années et en blâmant les limites de financement et les mandats d’une législature contrôlée par les démocrates.

Lombardo a parfois pris ses distances avec Trump pendant la campagne et n’a jamais approuvé des affirmations infondées selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été entachée de fraude. Lombardo a déclaré lors de son seul débat de campagne avec Sisolak que toute irrégularité n’était pas suffisante pour changer le résultat des élections.

Lombardo, qui a émergé pour les élections générales d’un champ primaire bondé du GOP, s’est moqué d’une option d’assurance maladie publique de l’État que la législature a adoptée et que Sisolak a signée, et a déclaré qu’il envisageait l’avortement à travers une “lentille pro-vie”.

Mais il a reconnu que la loi de l’État approuvée par les électeurs du Nevada en 1990 autorise les avortements jusqu’à 24 semaines de grossesse. “Il n’y a rien que le gouverneur puisse faire”, a-t-il dit, pour changer cette loi.

Ken Ritter, l’Associated Press