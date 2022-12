Le shérif Idleburg assermenté pour un deuxième mandat – Shaw Local

WAUKEGAN – Le shérif du comté de Lake, John Idleburg, a prêté serment le 1er décembre pour son deuxième mandat.

Le juge en chef adjoint Daniel Shanes a prêté serment lors d’une cérémonie dans la salle du conseil du comté de Lake.

Au cours de son premier mandat, Idleburg et son équipe ont accumulé un certain nombre de réalisations pour améliorer le bureau du shérif et offrir une plus grande sécurité et un meilleur service à la communauté du comté de Lake. Certaines des réalisations comprennent:

• Formé un partenariat avec HIDTA pour financer au niveau fédéral la lutte contre les gangs et la lutte contre le trafic d’êtres humains et de drogue dans le comté de Lake

• Augmentation du nombre de K-9 du shérif de quatre équipes K-9 à 10 équipes K-9

• Création d’un solide système de programmation des détenus pour aider les détenus à cultiver leurs compétences afin qu’ils puissent réussir lorsqu’ils sortent de prison

• Sensibilisation communautaire et communications externes considérablement élargies

• Redirigé les efforts et l’orientation du groupe des enquêtes spéciales du shérif, ce qui a entraîné des saisies record de trafic de drogue chaque année. Ils ont réussi à démanteler un gang de rue et à saisir des centaines d’armes à feu détenues illégalement.

• A travaillé avec les chefs de police de la région pour élargir l’équipe de sensibilisation et de soutien en cas de crise, en créant une équipe d’intervention rapide comprenant un adjoint/officier de police et des cliniciens en santé mentale pour répondre aux appels de bien-être mental en cours

Idleburg a hâte de travailler avec son personnel au cours de ce prochain mandat pour offrir encore plus à la communauté.

“Je suis incroyablement honoré de la confiance et du soutien de la communauté”, a déclaré Idleburg dans un communiqué de presse. “Je suis reconnaissant de continuer à diriger les incroyables hommes et femmes de notre organisation au cours de ce prochain mandat et nous continuerons à fournir un service exceptionnel à la communauté du comté de Lake.”