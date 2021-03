Le shérif exécute un mandat de perquisition pour la boîte noire de la voiture accidentée de Tiger Woods

Le département du shérif du comté de Los Angeles a exécuté un mandat de perquisition pour obtenir des données de la «boîte noire» de la voiture qui a été écrasée la semaine dernière par le célèbre golfeur Tiger Woods, a confirmé mardi le personnel du shérif à USA TODAY Sports.

Mais le département du shérif a décidé de ne pas demander de mandat pour obtenir le sang de Woods pour aider à déterminer s’il était sous l’influence de médicaments au moment de l’accident le 23 février.

Pour obtenir un tel mandat pour la boîte noire, les forces de l’ordre doivent établir la cause probable d’un crime, même s’il ne s’agit que d’un délit.

L’adjoint d’un shérif mardi a minimisé le mandat comme une partie de routine de leur enquête. Il a dit qu’il ne considérait pas cela comme une enquête criminelle, mais plutôt comme une diligence raisonnable. L’affidavit que le service du shérif a utilisé pour établir une telle cause probable n’était pas immédiatement disponible.

«Nous essayons de déterminer si un crime a été commis», a déclaré mardi l’adjoint du shérif John Schloegl à USA TODAY Sports. «Si quelqu’un est impliqué dans une collision routière, nous devons reconstituer la collision routière, s’il y a eu une conduite imprudente, si quelqu’un était sur son téléphone portable ou quelque chose du genre. Nous déterminons s’il y a eu un crime. S’il n’y a pas eu de crime, nous clôturons l’affaire, et c’était un accident de la route régulier. «

Schloegl a également déclaré qu’il n’y avait «aucune raison probable» pour obtenir un mandat pour obtenir le sang de Woods de lui ou de l’hôpital où il s’est rendu avec des os cassés dans la jambe droite après l’accident.

Il a ajouté que le camp de Woods était coopératif. L’agent de Woods, Mark Steinberg, n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant un commentaire mardi soir.

En 2017, Woods a été retrouvé endormi au volant en Floride et avait de nombreux médicaments dans son système, notamment les somnifères Ambien, Vicodin, Xanax, Dilaudid et THC, selon le rapport de toxicologie publié plus tard. En janvier, il a annoncé qu’il avait récemment subi la dernière de plusieurs interventions chirurgicales sur son dos.

« Nous ne pouvons pas simplement supposer que l’histoire de quelqu’un les rend coupables », a déclaré Schloegl. Il a noté que les premiers intervenants ont observé que Woods était alerte sans preuve de déficience après avoir écrasé son véhicule, un Genesis GV80, alors qu’il se dirigeait vers le nord près de Rolling Hills Estates dans le comté de Los Angeles.

Il existe une norme plus élevée pour les forces de l’ordre d’obtenir des preuves de sang dans une affaire comme celle-ci à ce stade de l’enquête, a déclaré Jonathan Cherney, un ancien détective de la police qui est maintenant un expert en reconstruction d’accidents. Il a déclaré qu’ils devraient établir la cause probable d’un crime pour obtenir des dossiers médicaux, par rapport à la cause probable d’au moins un délit pour obtenir les données de la boîte noire.

«Si Tiger était sous l’influence de la drogue lorsqu’il s’est écrasé, ce n’est qu’un délit s’il ne blesse personne d’autre que lui-même», a déclaré Cherney. «Cela leur lie les mains jusqu’à ce qu’il reçoive son sang à ce stade. Cependant, si quelqu’un sur les lieux ou à l’hôpital avait examiné Tiger à la recherche de symptômes objectifs d’influence de la drogue et en avait trouvé, ils auraient pu justifier la prise de son sang en vertu des lois (conduite sous l’influence de la drogue).

Cherney et d’autres experts en reconstruction d’accidents ont déclaré à USA TODAY Sports que les preuves indiquent que Woods ne faisait pas attention quand il a quitté sa voie et a continué tout droit au lieu de rester dans sa voie alors qu’elle se courbait à droite. Il a plutôt franchi le trottoir à travers une médiane, renversé un panneau, est entré dans des voies opposées, puis est sorti de la route, a heurté un arbre et s’est renversé dans un accident avec une seule voiture.

Après avoir heurté le trottoir initial, il a parcouru environ 400 pieds en ligne droite relative sans signe apparent de dérapage ou de freinage sous forme de marques de dérapage. S’il avait regardé son téléphone momentanément, la théorie est qu’il ne voyagerait pas aussi loin en ligne droite sans essayer d’en sortir ou sans laisser plus de preuves de freinage sur la route.

Cherney, qui a parcouru la scène de l’accident après que cela se soit produit, a déclaré que cela ressemblait à un cas classique de sommeil au volant.

«Vous pouvez probablement dire que s’il avait claqué sur ses freins après avoir sauté le diviseur, il n’aurait pas voyagé aussi loin, n’aurait pas eu autant de dommages à l’avant de sa voiture et n’aurait pas eu autant de blessures au pied parce qu’il aurait réduit la vitesse de son véhicule », a déclaré Cherney.

Le shérif Alex Villanueva a déclaré la semaine dernière que l’accident était «purement un accident».

Cependant, le département du shérif a tempéré cela quelque peu mardi après que USA TODAY Sports a demandé le fondement de cette conclusion.

« Le shérif a parlé des informations connues à l’époque et a déclaré qu’il s’agissait d’un accident de la route », a déclaré le département dans un communiqué. « Cependant, l’enquête sur la collision de la route est (en cours) et les enquêteurs de la circulation n’ont pas tiré de conclusions quant à la cause de la collision. »

Schloegl a confirmé que les données de la boîte noire avaient été téléchargées mais n’a pas révélé son contenu. Les données qu’il contient peuvent généralement indiquer la vitesse du véhicule, l’angle de braquage, l’activité de freinage et d’accélération avant l’impact.

« En ce qui concerne l’obtention d’un mandat ou le téléchargement de la voiture, nous le faisons simplement automatiquement », a déclaré Schloegl. «Nous voulons des réponses, c’est donc la voie que nous empruntons.»

Il a dit que Genesis avait pris possession du véhicule.

«Nous en avons terminé», a-t-il déclaré. «Nous avons tout ce dont nous avons besoin.»

