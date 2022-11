Le shérif et le groupe poursuivent pour bloquer la loi stricte sur le contrôle des armes à feu de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – Un groupe de défense des droits des armes à feu de l’Oregon et un shérif du comté ont intenté une action en justice fédérale contestant une mesure de vote approuvée par les électeurs qui est l’une des lois de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays.

La Fédération des armes à feu de l’Oregon et le shérif du comté de Sherman, Brad Lohrey, ont intenté une action en justice vendredi devant le tribunal de district américain, affirmant que la mesure qui devait entrer en vigueur le 8 décembre est inconstitutionnelle car elle viole le droit du deuxième amendement de “détenir et porter des armes”.

Le procès vise à empêcher la mesure de prendre effet.

La gouverneure démocrate Kate Brown et la procureure générale démocrate Ellen Rosenblum sont désignées comme accusées dans le procès.

Plus tôt ce mois-ci, les électeurs de l’Oregon ont approuvé la mesure qui oblige les résidents à obtenir un permis pour acheter une arme à feu, interdit les chargeurs de grande capacité de plus de 10 cartouches, sauf dans certaines circonstances, et crée une base de données sur les armes à feu à l’échelle de l’État.

Le procès indique que de nombreuses armes de poing et carabines les plus vendues sont livrées en standard avec des chargeurs contenant plus de 10 cartouches.

“Des millions d’Américains respectueux des lois possèdent des armes à feu équipées de chargeurs capables de contenir plus de 10 cartouches”, indique le procès. “Il n’y a rien d’inhabituel ou de nouveau dans cette technologie.”

L’interdiction des magazines de grande capacité ne s’appliquerait pas aux propriétaires actuels, aux forces de l’ordre ou à l’armée.

Pour être admissible à un permis en vertu de la mesure, un demandeur devrait suivre un cours approuvé en personne sur la sécurité des armes à feu, payer des frais, fournir des renseignements personnels, se soumettre à la prise d’empreintes digitales et à la photographie et réussir une vérification fédérale des antécédents criminels. Les permis seraient traités par les chefs de police locaux, les shérifs du comté ou leurs délégués.

Les partisans de la mesure affirment qu’elle réduirait les suicides – qui représentent 82% des décès par arme à feu dans l’État – les fusillades de masse et autres violences par arme à feu.

Les opposants, y compris la Socialist Rifle Association de gauche, affirment que cela enfreindrait les droits protégés par la Constitution et pourrait réduire l’accès aux armes à feu parmi les communautés marginalisées et les personnes de couleur si les forces de l’ordre sont les arbitres du processus d’autorisation. Ils disent également que les frais de permis et le coût du cours sur les armes à feu pourraient également constituer des obstacles à l’accès.

The Associated Press