Le shérif du Texas ouvre une enquête criminelle sur les vols de migrants de DeSantis vers Martha’s Vineyard. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Le shérif du comté de Bexar, Javier Salazar, a fait cette annonce le 19 septembre. Son bureau a lancé une enquête criminelle sur la décision du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, de transporter près de 50 migrants vers Martha’s Vineyard la semaine dernière. Bien qu’il ne soit pas clair si des lois ont été enfreintes, Salazar a déclaré que les migrants étaient apparemment “attirés sous de faux prétextes” avant d’être transportés par avion vers la Floride et Martha’s Vineyard.

« On leur a promis du travail. On leur a promis la solution à plusieurs de leurs problèmes », a déclaré Javier Salazar, shérif du comté de Bexar, via un communiqué.

Salazar affirme qu’un recruteur a été indemnisé par des «frais de chien d’oiseau» pour rassembler près de 50 personnes près d’un centre de ressources pour migrants à San Antonio, au Texas. Salazar a déclaré que les migrants ont ensuite été envoyés à Martha’s Vineyard “pour un peu plus qu’une séance photo ou une séance vidéo, et ils ont été bloqués sans cérémonie dans Martha’s Vineyard”. DeSantis nie avoir enfreint les lois et affirme que la Floride a aidé les demandeurs d’asile à trouver des «pâturages plus verts» après avoir été «abandonnés» dans le comté de Bexar. Les avocats représentant 30 des migrants demandent également des enquêtes criminelles, affirmant que leurs clients “ont été incités à monter à bord d’avions et à traverser les frontières de l’État sous de faux prétextes”. Les défenseurs de l’immigration ont accusé les républicains d’utiliser des êtres humains pour des cascades politiques

