Le shérif du Texas ouvre une enquête criminelle pour savoir si des migrants ont été attirés à Martha’s Vineyard

Un shérif du comté du Texas ouvre une enquête criminelle sur des vols qui ont transporté des dizaines de migrants à Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, depuis le Texas la semaine dernière, un acte dont le gouverneur républicain de Floride s’est félicité et que la Maison Blanche a qualifié de coup politique.

Le shérif du comté de Bexar, Javier Salazar, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse qu’une cinquantaine de migrants avaient été “attirés sous de faux prétextes” dans les rues de San Antonio, hébergés dans un hôtel, transportés par bus vers des avions et “bloqués sans ménagement à Martha’s Vineyard”, un riche île de vacances, “pour rien d’autre qu’une séance photo”.

San Antonio est la plus grande ville du comté de Bexar.

“Ce qui me rend le plus furieux dans cette affaire, c’est que nous avons 48 personnes qui traversent déjà des moments difficiles”, a déclaré Salazar. “Je crois qu’ils étaient la proie.”

REGARDER | Le shérif annonce une enquête sur les allégations de leurre de migrants :

Salazar, un démocrate, a déclaré que sa décision n’était pas liée à son affiliation à un parti.

“C’est mal du point de vue des droits de l’homme. Ce qui a été fait à ces gens est mal”, a-t-il déclaré.

Le shérif n’a pas promis que des accusations criminelles résulteraient du processus, mais il a déclaré que “les allégations que nous avons entendues [are] absolument désagréable.”

Un porte-parole du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les immigrants étaient “plus que disposés à quitter le comté de Bexar après avoir été abandonnés”.

“La Floride leur a donné l’occasion de chercher des pâturages plus verts dans une juridiction sanctuaire qui leur offrait de plus grandes ressources, comme nous l’avions prévu”, a déclaré la directrice des communications de DeSantis, Taryn Fenske, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Utilisés comme « pions politiques » : la Maison Blanche

Salazar a déclaré que son bureau travaillait avec des organisations de défense et des avocats privés représentant les victimes et pouvait se coordonner avec les autorités fédérales si nécessaire.

DeSantis, qui doit être réélu en novembre et considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle en 2024, a revendiqué les deux vols au départ de San Antonio, tout en critiquant la gestion par le président démocrate Joe Biden d’un nombre record de passages le long de la frontière américano-mexicaine. .

DeSantis rejoint les gouverneurs républicains du Texas et de l’Arizona pour envoyer des migrants dans des villes contrôlées par les démocrates, qui ont envoyé des migrants dans des villes comme New York, Chicago et Washington, DC

DeSantis a déclaré la semaine dernière que la Floride avait payé pour transporter les migrants à Martha’s Vineyard parce que de nombreux migrants qui arrivent en Floride viennent du Texas.

L’administration Biden a déclaré que les républicains utilisent les migrants comme des “pions politiques”.

Bien que les détails sur la manière dont les vols ont été organisés et payés restent flous, un migrant a déclaré à Reuters que lui et sa famille avaient été recrutés en dehors d’un centre de ressources pour migrants à San Antonio et avaient promis un logement, un soutien pendant 90 jours, une aide pour les permis de travail et des cours d’anglais. Il a dit qu’ils avaient été surpris lorsque leur vol a atterri sur une île plus connue comme une retraite d’été peuplée principalement d’Américains riches et libéraux.

Comme ça arrive7:05Le gouverneur de Floride a utilisé des familles comme des «pions» avec la cascade de Martha’s Vineyard: démocrate Dylan Fernandes, un représentant de l’État démocrate du Massachusetts, a déclaré à l’hôte de l’AIH, Nil Köksal, que le gouverneur républicain de Floride est un “lâche” pour avoir expédié 48 migrants à Martha’s Vineyard juste pour faire valoir un point.

Les agents frontaliers américains ont procédé à près de deux millions d’arrestations de migrants jusqu’en août à la frontière américano-mexicaine au cours de cet exercice, qui a débuté en octobre dernier, selon les données gouvernementales publiées lundi.

Ils comprennent un nombre croissant de Cubains, de Nicaraguayens, de Vénézuéliens et d’autres qui ne peuvent pas être expulsés vers le Mexique en vertu d’une ordonnance de santé publique en place depuis le début de la pandémie de COVID, connue sous le nom de Titre 42. Les républicains ont généralement été favorables au maintien de l’ordonnance en vigueur. effet, mais de nombreux démocrates et défenseurs des réfugiés ont déclaré que cela encourageait les tentatives répétées de passage au lieu de les canaliser vers le système des réfugiés pour que leurs demandes soient entendues.

Une tentative de l’administration Biden de mettre fin au titre 42 en mai a été bloquée par les tribunaux, au moins temporairement, après qu’une action en justice a été lancée par 24 États largement gouvernés par les républicains qui s’opposaient à ce plan.

Les premiers mois de la pandémie ont entraîné des retards dans les audiences du tribunal, aggravant les conditions dans un système américain déjà débordé pour entendre les demandes d’asile. L’arriéré dans les tribunaux de l’immigration s’est multiplié pour atteindre plus de 1,9 million de cas, pour un temps de traitement moyen de plus de quatre ans par cas, selon le Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse.

Environ 6,8 millions de Vénézuéliens ont quitté leur patrie depuis qu’une crise économique s’est installée en 2014 pour le pays de 28 millions d’habitants. La plupart sont allés dans des pays voisins d’Amérique latine et des Caraïbes, dont plus de 2,4 millions en Colombie voisine.