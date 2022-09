Le shérif du Texas enquête sur les vols vers Martha’s Vineyard – Shaw Local

AUSTIN, Texas – (AP) – Un shérif du Texas a ouvert lundi une enquête sur deux vols de migrants envoyés à Martha’s Vineyard par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, mais n’a pas précisé quelles lois auraient pu être enfreintes en mettant 48 Vénézuéliens dans des avions privés la semaine dernière depuis San Antonio.

Le shérif du comté de Bexar, Javier Salazar, un démocrate élu, s’est insurgé contre les vols qui ont décollé dans sa ville comme posture politique. Mais il a déclaré que les enquêteurs n’avaient jusqu’à présent parlé qu’à des avocats représentant certains des migrants et n’avaient nommé aucun suspect potentiel susceptible d’être inculpé.

Il n’a pas non plus mentionné DeSantis lors d’une conférence de presse qui semblait marquer la première fois qu’un responsable de l’application des lois a déclaré qu’il examinerait les vols.

“Je crois qu’il y a une activité criminelle impliquée ici”, a déclaré Salazar. “Mais pour le moment, nous essayons de garder l’esprit ouvert et nous allons enquêter pour savoir quelles lois exactes ont été enfreintes si cela s’avère être le cas.”

Le bureau de DeSantis a répondu par une déclaration indiquant que les migrants avaient eu plus d’options pour réussir dans le Massachusetts.

“Les immigrants ont été plus que disposés à quitter le comté de Bexar après avoir été abandonnés, sans abri et” laissés à eux-mêmes “”, a déclaré la porte-parole de DeSantis, Taryn Fenske. “La Floride leur a donné l’occasion de chercher des pâturages plus verts dans une juridiction sanctuaire qui leur offrait de plus grandes ressources, comme nous nous y attendions.”

Les migrants vénézuéliens qui ont été transportés par avion vers la riche île du Massachusetts depuis San Antonio mercredi ont déclaré qu’on leur avait dit qu’ils se rendaient à Boston. Julio Henriquez, un avocat qui a rencontré plusieurs migrants, ont déclaré qu’ils “n’avaient aucune idée de l’endroit où ils allaient ni de l’endroit où ils se trouvaient”.

Il a déclaré qu’une femme latino-américaine avait approché des migrants dans un refuge géré par la ville de San Antonio et les avait hébergés dans un La Quinta Inn voisin, où elle se rendait quotidiennement avec de la nourriture et des cartes-cadeaux. Elle a promis des emplois et trois mois de logement à Washington, New York, Philadelphie et Boston, selon Henriquez.

Salazar a déclaré que les migrants avaient été « la proie » et « trompés ».

Certains démocrates ont exhorté le ministère de la Justice à enquêter sur les vols, notamment le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le représentant américain Joaquin Castro, dont le district comprend San Antonio.

Une enquête fédérale pourrait cependant être compliquée. Il n’est pas clair si quelqu’un est monté à bord d’autobus ou d’avions contre son gré, ou si ses droits civils ont été violés. Les droits des demandeurs d’asile arrivant aux États-Unis sont également plus limités car ils ne sont pas citoyens. La constitution, cependant, les protège contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale et contre les traitements inappropriés de la part du gouvernement.

Les journalistes d’Associated Press Acacia Coronado et David Fischer à Miami ont contribué à ce rapport.

