Le shérif du New Jersey se suicide apparemment dans un restaurant, une semaine après les licenciements et les policiers ont été inculpés de coups et blessures en prison

Le shérif du comté de Passaic, dans le New Jersey, est décédé mardi des suites d’une blessure par balle apparemment auto-infligée, selon des sources policières, une semaine après que le département ait été plongé dans la tourmente, notamment des licenciements et des accusations contre des agents accusés d’avoir battu un détenu.

Le shérif Richard H. Berdnik est décédé à l’intérieur du restaurant turc Toros à Clifton, New Jersey, vers 15h30, ont déclaré trois sources policières proches du dossier. NBC New York.

Le maire de Paterson, Andre Sayegh, a confirmé son décès dans un message sur Facebook : « J’ai affectueusement appelé Richard H. Berdnik le « shérif de l’Amérique ». Il était un leader exemplaire en matière d’application des lois et un ami précieux. Qu’il repose dans la paix éternelle.

Le maire Sayegh s’était rendu au restaurant Toros plus tôt mardi pour remettre une clé de la ville au propriétaire de l’entreprise pour avoir fait don de 10 000 repas à ceux qui en avaient besoin et de repas gratuits aux médecins et infirmières pendant la pandémie. Le shérif n’a pas assisté à l’événement.

«Je repense à tous nos SMS entre nous deux. Je le connais depuis 14 ans », a déclaré Sayegh à NBC New York. “C’était un leader exemplaire en matière d’application des lois et un ami très cher.”

Richard H. Berdnik. Bureau du shérif du comté de Passaic

Berdnik était une figure fidèle des forces de l’ordre du New Jersey, ayant été shérif pendant cinq mandats. Il a prêté serment pour la première fois en janvier 2011 et réélection la plus récente pour son cinquième mandat en 2022.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses quatre enfants adultes.

La nouvelle de la mort de Berdnik arrive à un moment troublé pour le bureau du shérif du comté de Passaic.

La semaine dernière, le Record de Bergen a rapporté que le shérif avait envoyé une note à son département décrivant une période difficile au sein de l’agence et la nécessité de licencier 29 agents pénitentiaires.

La semaine dernière également, un agent correctionnel du comté de Passaic et deux sergents ont été accusés de privation de droits et de complot en vue d’entraver la justice dans le cadre du passage à tabac présumé d’une personne en détention provisoire.

Les procureurs ont déclaré dans un déclaration que le détenu était détenu à la prison du comté de Passaic et qu’il avait aspergé un agent correctionnel d’un mélange contenant de l’urine. Le lendemain, les sergents Jose Gonzalez, 45 ans, et Donald Vinales, 38 ans, et l’officier Lorenzo Bowden, 39 ans, ont transporté le détenu dans une zone de la prison dépourvue de caméra de surveillance. Gonzalez et Vinales auraient agressé le détenu alors qu’il était menotté, et Bowden n’est pas intervenu. Ils n’ont pas soumis de documents concernant le recours à la force.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré dans un déclaration il a été « profondément attristé d’apprendre la perte tragique du shérif du comté de Passaic, Richard Berdnik » et a salué ses plus de quatre décennies de carrière.

“Chaque jour, le shérif Berdnik a gagné la confiance de ses électeurs dans le comté de Passaic et a travaillé de manière exhaustive pour lutter contre les activités criminelles, moderniser les opérations du bureau du shérif et répondre aux normes de service élevées que nous attendons des membres des forces de l’ordre”, a-t-il déclaré. dit.

« Tammy et moi avons eu la chance de compter le shérif Berdnik comme ami proche. Lui – ainsi que son leadership – nous manqueront beaucoup”, a-t-il ajouté.

Une enquête sur sa mort est active et en cours.

La procureure du comté de Passaic, Camelia M. Valdes, s’est souvenue de Berdnik comme d’un « véritable professionnel de l’application des lois, partenaire et collègue ».

« Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille Berdnik, au bureau du shérif du comté de Passaic et à tous les membres des forces de l’ordre touchés par cette tragédie. Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien alors que nous travaillons sur la gravité de cette perte », a-t-elle ajouté.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la ligne de vie Suicide and Crisis. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255envoyez HOME par SMS au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.