Le shérif du Kentucky accusé de la mort d’un juge aurait ignoré les abus d’un adjoint sur une femme dans son cabinet

WHITESBURG, Kentucky — Le shérif accusé de meurtre dans la fusillade contre un juge rural du Kentucky dans son cabinet de tribunal a été accusé dans un procès fédéral de ne pas avoir enquêté sur les allégations selon lesquelles l’un de ses adjoints aurait abusé sexuellement à plusieurs reprises d’une femme dans le cabinet du même juge.

L’enquête préliminaire indique que le shérif du comté de Letcher, Shawn M. Stines, a tiré à plusieurs reprises sur le juge de district Kevin Mullins jeudi à la suite d’une dispute à l’intérieur du palais de justice, selon la police de l’État du Kentucky.

Mullins, qui a occupé le poste de juge pendant 15 ans, est décédé sur place et Stines s’est rendu sans incident.

Le sujet exact de la dispute entre les deux hommes n’a pas été immédiatement précisé.

Stines a été destituée lundi dans le cadre d’une plainte déposée par deux femmes, dont l’une a affirmé qu’un shérif adjoint l’avait forcée à avoir des relations sexuelles dans le bureau de Mullins pendant six mois en échange de son évasion de prison. La plainte accuse le shérif d’« indifférence délibérée en ne formant et en ne supervisant pas correctement » l’adjoint.

L’ancien shérif adjoint, Ben Fields, a plaidé coupable d’avoir violé la prisonnière alors qu’elle était en détention à domicile. Fields a été condamné cette année à six mois de prison, puis à six ans et demi de probation pour viol, sodomie, parjure et altération d’un dispositif de surveillance des prisonniers, selon The Mountain Eagle signaléTrois accusations liées à une deuxième femme ont été abandonnées parce qu’elle est maintenant décédée.

Stines a licencié Fields, qui était son successeur au poste d’huissier de Mullins, pour « conduite inconvenante » après le dépôt du procès en 2022, The Courier Journal signalé à l’époque.

Le meurtre du juge a provoqué une onde de choc dans cette ville très unie des Appalaches. Whitesburg est le siège du gouvernement du comté avec environ 1 700 habitants, situé à environ 235 kilomètres au sud-est de Lexington. Plutôt que de détenir le shérif dans la prison locale, les autorités ont placé Stines au centre de détention du comté de Leslie, à deux comtés de là, où il se trouvait vendredi matin.

Le procureur principal du comté, Matt Butler, a décrit un élan de sympathie alors qu’il se récusait, lui et son bureau, de l’enquête, invoquant des liens sociaux et familiaux avec Mullins.

« Nous nous connaissons tous ici. (…) N’importe qui du comté de Letcher vous dirait que le juge Mullins et moi avons épousé des sœurs et que nous avons des enfants qui sont cousins ​​germains mais qui se comportent comme des frères et sœurs », a déclaré Butler dans un communiqué de son bureau. « Pour cette raison, entre autres, j’ai déjà pris des mesures pour me récuser moi-même et l’ensemble de mon bureau. »

Le procureur général du Kentucky, Russell Coleman, a déclaré que son bureau collaborerait avec un procureur du Commonwealth de la région en tant que procureurs spéciaux dans l’affaire pénale. Mullins, 54 ans, a été touché à plusieurs reprises lors de la fusillade, a déclaré la police de l’État. Stines, 43 ans, a été accusé d’un chef d’accusation de meurtre au premier degré.

« Nous enquêterons pleinement et rechercherons justice », a déclaré Coleman sur les réseaux sociaux.

Le juge en chef de la Cour suprême du Kentucky, Laurance B. VanMeter, a déclaré qu’il était « choqué par cet acte de violence » et que le système judiciaire était « ébranlé par cette nouvelle ».

Le juge exécutif du comté de Letcher a fermé le palais de justice du comté vendredi.

On ne sait pas si Stines avait un avocat – la police d’État a renvoyé les demandes de renseignements à un porte-parole qui n’a pas immédiatement répondu par courrier électronique.

« Il y a beaucoup trop de violence dans ce monde, et je prie pour qu’il existe un chemin vers un avenir meilleur », a publié le gouverneur Andy Beshear en réponse à la fusillade.

Mullins a été juge de district dans le comté de Letcher depuis qu’il a été nommé par l’ancien gouverneur Steve Beshear en 2009 et élu l’année suivante.