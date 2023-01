Le shérif du comté de Will déclare que l’interdiction des armes semi-automatiques dans l’Illinois “pourrait enfreindre les droits constitutionnels” – Shaw Local

Le shérif du comté de Will a déclaré qu’il ne croyait pas qu’une loi de l’Illinois interdisant les armes semi-automatiques de grande puissance augmenterait la sécurité et pourrait enfreindre les droits constitutionnels des citoyens.

Dans une lettre vendredi, le shérif Mike Kelley a déclaré qu’alors qu’il soutenait la législation sur les armes à feu créée pour accroître la sécurité dans les communautés, il ne croyait pas que le projet de loi 5471, également connu sous le nom de Protect Illinois Communities Act, atteindrait cet objectif.

Kelley a déclaré qu’il pensait que la loi “pourrait enfreindre les droits constitutionnels des citoyens respectueux des lois, et que ce projet de loi désarme ces citoyens respectueux des lois que j’ai juré de protéger”.

“La constitutionnalité de HB 5471 sera très certainement contestée devant les tribunaux, et j’attends avec impatience la décision du tribunal afin d’aider à clarifier les nombreuses questions sans réponse que nous avons tous”, a déclaré Kelley.

Il n’était pas clair dans la lettre si Kelley prévoyait de ne pas appliquer la loi sur la protection des communautés de l’Illinois. Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait d’appliquer la loi, la porte-parole de Kelley, Kathy Hoffmeyer, a déclaré qu’il ne souhaitait pas faire d’autres commentaires.

“Il veut juste se tenir avec sa lettre et son contenu”, a déclaré Hoffmeyer.

Mardi, le gouverneur JB Pritzker a promulgué une interdiction de plusieurs dizaines de styles de fusils et de pistolets à tir rapide, d’armes à feu de calibre .50 et d’accessoires d’armes qui améliorent la puissance de feu d’une arme à feu.

La loi fait de l’Illinois le neuvième État, avec Washington, DC, à interdire la vente ou la possession d’armes semi-automatiques, selon un rapport de l’Associated Press.

Dans sa lettre, Kelley a déclaré que son bureau avait été inondé de diverses questions du public concernant la récente adoption de la loi Protect Illinois Communities Act.

Kelley, un shérif pour un troisième mandat dans le comté de Will, a déclaré que lorsqu’il a été élu et assermenté, il a prêté serment de protéger les droits accordés à tous les citoyens en vertu de la Constitution américaine.

“L’un de ces droits est” le droit du peuple de détenir et de porter des armes, ne doit pas être violé “, prévu par le 2e amendement. Le droit de détenir et de porter des armes pour la défense de la vie, de la liberté et de la propriété est considéré comme un droit inaliénable par le peuple », a déclaré Kelley.

Kelley a déclaré que son bureau travaillait avec “divers partenaires et organisations chargés de l’application de la loi” pour déterminer et traiter toutes les ramifications de la législation et les traiter de manière appropriée.