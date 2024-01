Le shérif du comté de Passaic, Richard Berdnik, se suicide par balle dans un restaurant du New Jersey

Métro





Un shérif du New Jersey, avec une longue carrière dans les forces de l’ordre, s’est suicidé par balle dans les toilettes d’un restaurant local mardi après-midi, ont indiqué des sources.

Le shérif du comté de Passaic, Richard Berdnik, est entré dans les toilettes du restaurant turc Toros à Clifton vers 15h30, peu avant que d’autres clients n’entendent un coup de feu, ont indiqué des sources au Post.

Le haut policier occupait ce poste depuis 2011.

Le shérif du comté de Passaic, Richard Berdnik, s’est suicidé mardi après-midi. Bureau du shérif du comté de Passaic

Plusieurs forces de l’ordre se seraient précipitées sur les lieux à la suite de la fusillade auto-infligée.

Berdnik, un démocrate, était un flic à la retraite de Clifton qui était un des meilleurs depuis plus de 30 ans. Il a quitté les forces de police alors qu’il était commandant de la division des mineurs et de l’équipe SWAT avant de se présenter comme shérif.

Le père marié de quatre enfants adultes et grand-père était également diplômé de la Clifton High School, selon sa biographie sur le site Web du département du shérif.

La fusillade auto-infligée s’est produite à l’intérieur du restaurant Toros à Clifton, New Jersey. Anne-Marie Caruso/NorthJersey.com / RÉSEAU USA TODAY

L’ancien maire de Clifton, James Anzaldi, a déclaré au Bergen Record que la fusillade était déchirante.

“Je ne peux pas imaginer,” Anzaldi a dit. « Richie était le sel de la terre, mon genre de personne. Mon cœur se brise pour sa famille.

Le procureur général de l’État, Matthew J. Platkin, a qualifié la mort de Berdnik de « perte insondable pour le New Jersey ».

L’incident s’est produit vers 15h30 Anne-Marie Caruso/NorthJersey.com / RÉSEAU USA TODAY

La mort du shérif survient dans un contexte de troubles dans le département, notamment de projets de licenciement de 29 agents du shérif suite à la fermeture prochaine de la prison du comté, le dossier a rapporté.

De plus, deux sergents du shérif et un agent correctionnel ont été arrêtés et inculpés la semaine dernière pour avoir prétendument violé les droits civils d’un prisonnier lors d’une prétendue agression et dissimulation en 2021, » a déclaré le bureau du procureur américain du district du New Jersey.

Le détenu aurait aspergé un mélange contenant de l’urine sur un policier la veille de l’agression présumée, ont indiqué les autorités fédérales.

Le propriétaire de Toros, Huseyin Bayram, a en fait reçu une clé de la ville de Paterson lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville plus tôt mardi pour ses efforts caritatifs pendant la pandémie. Le restaurant, qui compte trois sites – Clifton, Paterson et Montclair – a distribué 10 000 repas aux personnes dans le besoin et au personnel médical.

Berdnik a été élu shérif en 2010 et a commencé à servir en 2011. TYSON TRISH / THE RECORD / RÉSEAU USA TODAY

“J’appelle affectueusement Richard Berdnik le shérif américain parce que depuis qu’il est devenu notre chef ici dans le comté de Passaic, nous avons eu une relation de travail exceptionnelle”, a déclaré le maire de Paterson, Andre Sayegh, dans une déclaration au Record.

« Il a toujours proposé son aide, et particulièrement récemment lors des inondations, en proposant de mettre des véhicules de secours à notre disposition.

«Je l’ai vu pour la dernière fois hier. Nous avons intronisé huit nouveaux policiers… Il semblait normal, nous avons échangé des plaisanteries.

Si vous avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la hotline nationale de prévention du suicide 24h/24 et 7j/7 au 988 ou vous rendre sur SuicidePreventionLifeline.org.