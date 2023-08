Le shérif du comté de Lake choisi pour le comité de la médaille d’honneur de l’application de la loi de l’Illinois – Shaw Local

WAUKEGAN – Le bureau du shérif du comté de Lake a annoncé que le shérif John Idleburg a été nommé membre du comité de la médaille d’honneur de l’application de la loi de l’Illinois par le gouverneur JB Pritzker.

La médaille d’honneur est décernée aux officiers qui ont été tués ou grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions ou qui ont fait preuve d’une bravoure ou d’un héroïsme exceptionnel dans l’exercice de leurs fonctions d’agent des forces de l’ordre. Le comité de la médaille d’honneur de l’application de la loi examine les recommandations des organismes d’application de la loi de l’Illinois pour les agents qui ont été soumis pour examen.

Plus tôt cette année, le comité de la médaille d’honneur de l’application de la loi a décerné la médaille d’honneur à 136 officiers de 41 agences, dont l’adjoint du shérif du comté de Lake John Forlenza et K-9 Dax, l’adjoint Ray Gilbert et l’adjoint Thomas Sieber.

« Nos agents des forces de l’ordre se placent régulièrement dans les situations les plus dangereuses pour assurer la sécurité de la communauté », a déclaré Idleburg dans un communiqué de presse. « Il est extrêmement important de reconnaître et de souligner la bravoure et l’héroïsme de nos adjoints du shérif et des policiers de tout l’État et je suis honoré d’être nommé à ce comité prestigieux. »

Le comité de la médaille d’honneur de l’application de la loi a été créé dans la loi de l’État par le biais de la loi sur l’application de la loi et la lutte contre l’incendie de la médaille d’honneur en 1990. Les membres du comité comprennent le directeur de l’ISP Brendan Kelly, le directeur exécutif de l’Illinois Law Enforcement Training and Standards Board Keith Calloway, Chicago Le surintendant Eric Carter, le chef du département de police de DeKalb David Byrd, le sergent-chef à la retraite de l’ISP et le coroner du comté de St. Clair Calvin Dye et le chef de la police du district de conservation du comté de McHenry Laura King.