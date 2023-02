Le shérif du comté de Kendall émet un avis après avoir pris connaissance d’un automobiliste tentant de se faire passer pour un policier lors d’un contrôle routier – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de Kendall a reçu un rapport tôt mercredi soir, le 8 février, d’un automobiliste qui a été arrêté à un arrêt de la circulation au sud de Yorkville par un individu qui semblait se faire passer pour un policier.

Dans un communiqué, le bureau du shérif a déclaré que le véhicule impliqué dans l’incident était décrit comme un SUV beige plus ancien, de style similaire à un Chevrolet Tahoe avec un échappement bruyant et équipé de feux rouges et bleus montés sur la calandre avant.

L’incident s’est produit alors que l’automobiliste roulait en direction ouest sur Walker Road entre Grove Road et Penman Road.

Le bureau du shérif a déclaré que l’automobiliste avait dépassé le SUV qui avait alors activé ses feux rouges et bleus. L’automobiliste s’est arrêté et le véhicule incriminé s’est arrêté derrière eux. Le VUS est resté derrière l’automobiliste pendant 15 à 20 secondes avant de se retirer et de dépasser l’automobiliste et de continuer vers l’ouest sur Walker Road. Le conducteur du SUV n’est jamais sorti de la voiture et a été vu pour la dernière fois en direction nord sur la route 47 près d’Ament Road.

Le bureau du shérif a déclaré qu’il souhaitait rappeler aux automobilistes que s’ils ne sont pas sûrs de la légitimité d’un contrôle routier, ils peuvent ralentir, activer les feux de détresse du véhicule et appeler le 9-1-1 pour confirmer que le contrôle routier est légitime avant de s’arrêter.