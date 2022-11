Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, déclare la victoire sur le challenger adjoint – Shaw Local

Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, un shérif démocrate élu pour la première fois en 2018, a déclaré la victoire sur le challenger républicain Jeff Bodin, qui est l’adjoint du shérif du comté de Kane.

“C’est bien de voir que la majorité a prêté attention à ce que nous avons accompli et aux mérites de notre mission”, a déclaré Hain dans un message sur sa page Facebook de campagne.

Selon des résultats non officiels, Hain a reçu 86 901 votes et Bodin a reçu 65 508 votes. Bodin n’a pas pu être joint pour commenter.

Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, accueille les partisans en attendant les résultats de la soirée électorale au Bar Evolution à Batavia le mardi 8 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Dans un questionnaire de Shaw Media, Hain a parlé de ce que son bureau a fait pour réduire le fardeau fiscal des résidents.

“Au cours des trois dernières années, nous avons constamment dépassé le budget, permettant au comté de reporter les économies pour équilibrer son budget chaque année”, a déclaré Hain. “Nous avons également partagé notre budget avec d’autres bureaux de comté (en particulier le procureur de l’État) pour les aider à ajouter le personnel nécessaire pour maintenir la sécurité publique sans demander de fonds supplémentaires au comté.”

Il a également expliqué comment les nouveaux services correctionnels de son département ont réintégré d’anciens résidents de prison avec un traitement continu de la toxicomanie, un emploi et une aide au logement au cas par cas.

«Ce travail a réduit la récidive, sauvé des vies et fait baisser la criminalité dans tout le comté de 16% au cours des trois dernières années», a déclaré Haine. «Grâce à ces efforts et à l’ouverture de l’Université du shérif du comté de Kane à Aurora, nous continuons à fournir des services à nos communautés marginalisées, ce qui renforce également les relations entre elles et les forces de l’ordre.»

Bodin a déclaré dans un questionnaire de Shaw Media que s’il était élu, l’une de ses priorités serait d’être plus sévère contre les crimes violents tout en poursuivant et en améliorant les programmes de santé mentale, de désintoxication et de travail au sein de la prison. Il réorganiserait également le personnel assermenté pour augmenter le nombre d’adjoints de patrouille de 6-7 à la fois à 9-10 à tout moment sans frais supplémentaires.

“Cela permettra des temps de réponse plus rapides aux appels de service dans la population non constituée en société de 65 000 à 75 000 habitants et permettra aux adjoints de patrouille d’aider plus efficacement les autres agences”, a déclaré Bodin.

Bodin a également déclaré qu’il serait plus responsable financièrement que l’administration actuelle.

