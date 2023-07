Le shérif du comté de Grundy procède à une arrestation lors d’une fusillade samedi soir – Shaw Local

Les adjoints du shérif du comté de Grundy ont arrêté Maxwell D. Williams, 18 ans, de Morris tôt dimanche matin en relation avec une fusillade qui a eu lieu vers 22 heures samedi.

Tout cela découle d’un appel qui concernait à l’origine une soirée entre mineurs sur Sand Ridge Road. Les adjoints sont arrivés pour trouver des voitures quittant les lieux et sont restés pour nettoyer la zone après avoir informé le propriétaire de l’appel.

Vers 21 h 59, un agent est revenu sur les lieux pour s’assurer qu’il ne restait personne et a trouvé un véhicule garé devant la maison avec plusieurs personnes autour et une conductrice avec une balle dans la tête. L’officier a appelé une ambulance, qui a emmené la victime à l’hôpital Morris.

La caution de Williams a été fixée à 500 000 $ et il fait face à des accusations de tentative de meurtre au premier degré et à deux chefs de batterie aggravée et de décharge d’une arme à feu, tous des crimes de classe X. Les agents ont récupéré une arme de poing sur les lieux.

La victime de 35 ans reste dans un état critique au Loyola Medical Center, selon un communiqué de presse publié lundi soir par le bureau du shérif du comté de Grundy. Elle a subi une intervention chirurgicale, mais on s’attend à ce qu’elle se rétablisse.