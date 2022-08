Le shérif du comté de Carroll renouvelle ses efforts dans le cas d’une femme disparue – Shaw Local

MOUNT CARROLL – Le bureau du shérif du comté de Carroll renouvelle son appel à des informations dans le cas d’une femme de Monticello, Wisconsin, vue pour la dernière fois à Shannon avant sa disparition le 26 octobre.

Melissa A. Trumpy, mère de trois enfants, aurait rendu visite à son petit ami, Derek S. Hammer, lorsqu’elle a disparu. Il était chez sa mère à Shannon.

Le procureur du comté de Green, Craig Nolen, a déclaré à d’autres médias qu’il pensait qu’il s’agissait d’un cas d’homicide sans corps.

Hammer n’est pas accusé de sa disparition.

Il est cependant confronté à plusieurs crimes impliquant Trumpy dans le comté de Green, parmi lesquels le maintien d’une droguerie, la possession illégale d’une arme à feu en tant que criminel, la possession de cocaïne, la possession intentionnelle et la violence domestique.

Ces accusations, déposées en septembre, découlent du temps qu’il a vécu avec Trumpy à Monticello. Elle serait un témoin contre lui.

Selon les archives du tribunal du comté de Green, Hammer a reçu l’ordre le 13 septembre de n’avoir “aucun contact avec MT”, entre autres.

Le 24 février, cet avertissement a été répété et “aucun contact avec les membres de la famille immédiate de MT” a été ajouté.

Derek S. Marteau (prison du comté de Stephenson)

Le bureau du shérif du comté de Carroll demande l’aide du public pour localiser Melissa A. Trumpy, 37 ans. (Fourni par le bureau du shérif du comté de Carroll)

Hammer est dans la prison du comté de Green avec une caution en espèces de 50 000 $. Un procès devant jury est prévu pour le 24 janvier.

Trumpy a été accusé le 11 octobre d’avoir entretenu une droguerie et de possession de drogue, ainsi que de crimes.

Lors de sa comparution initiale le 18 octobre, elle a reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec “DH”

Un mandat d’arrêt a été émis contre Trumpy le 12 janvier, car elle ne s’est présentée à aucune audience du tribunal à partir du 15 novembre.

En règle générale, les accusés ne sont pas autorisés à parler entre eux ou avec des témoins au cours d’une affaire.

Trumpy mesure 37 pieds 10 mètres et pèse 163 livres, a les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle portait un sweat-shirt noir, un manteau noir, un pantalon noir et des bottes brillantes au moment de sa disparition.

Les députés ont mené des dizaines d’entretiens, exécuté des mandats de perquisition et recueilli des preuves sur une zone qui couvre plusieurs comtés, dont Carroll et Stephenson, a déclaré le shérif Ryan Kloepping dans un communiqué de presse.

Des groupes de bénévoles, des équipes professionnelles de recherche et de sauvetage et des membres des forces de l’ordre ont participé aux recherches. En plus des recherches au sol, des drones, des hélicoptères, des véhicules tout-terrain, des unités K-9, des K-9 à la recherche de cadavres et des recherches sous-marines ont eu lieu.

Deux véhicules liés à l’affaire, un pick-up à cabine allongée Toyota Tundra beige et une berline blanche à quatre portes Toyota Avalon, ont été retrouvés; le camion a été abandonné sur Bolton Road dans la région rurale de Freeport, ont déclaré des responsables.

La police de l’État de l’Illinois, le FBI, la police fédérale de la pêche et de la faune, le département des ressources naturelles de l’Illinois, les bureaux du shérif du comté de Stephenson et du comté de Green (Wisconsin) et l’équipe de réponse aux incidents critiques du nord-ouest de l’Illinois enquêtent également, selon le communiqué.

Toute personne disposant d’informations est priée d’appeler la ligne d’assistance anonyme de récompense, Carroll County Crime Stoppers, au 815-244-7867, ou leur police locale ou le département du shérif.