Un shérif du Nouveau-Mexique dit qu’il n’appliquera plus l’ordre de rester à la maison « restrictif » du COVID-19 de l’État parce qu’il pense que cela viole les droits constitutionnels.

Le shérif du comté de Bernalillo, Manny Gonzales, qui supervise la ville d’Albuquerque, a accusé certains politiciens de l’État de «transformer des citoyens ordinaires en méchants».

Il a déclaré dans une vidéo publiée sur la page YouTube du département que le Nouveau-Mexique subissait « certaines des mesures les plus restrictives » visant à arrêter la propagation du COVID-19 dans le pays.

Gonzales a déclaré qu’il sympathisait avec les familles, les entreprises et les lieux de culte touchés par les mesures actuelles imposées par le gouverneur démocrate de l’État, Michelle Lujan Grisham.

«Certains élus ont donné la priorité à la transformation des citoyens ordinaires en méchants pour avoir simplement tenté de vivre leur vie dans la poursuite du bonheur», a déclaré Gonzales.

«Je suis d’avis que les ressources du bureau du shérif devraient être concentrées sur la sécurité et la prospérité de nos communautés pour les citoyens ordinaires.

Il a déclaré qu’il choisissait de consacrer « le temps et les ressources » de son agence à la prévention du crime et à ne pas appliquer les restrictions du COVID-19.

«Le dépassement des restrictions ne fera que nuire à notre communauté», a-t-il déclaré.

«Pour cette raison, nous ne suivrons aucun ordre qui viole vos droits constitutionnels. Par conséquent, mon agence continuera à se concentrer sur la sécurité publique, appréhender de vrais criminels et ne pas harceler les citoyens ordinaires qui tentent de gagner leur vie et celle de leurs familles dans le comté de Bernalillo.

Gonzales a déclaré que le comté de Bernalillo avait vu sa « juste part de difficultés personnelles et de dévastations » à la suite de la pandémie.

«Ce fut une situation tragique pour de nombreuses raisons. Nous convenons tous que nous devons faire mieux », a-t-il déclaré.

«Cette année, mon bureau a écouté de nombreux citoyens préoccupés par ce qui a été qualifié de« mandats de verrouillage oppressifs ».

Il a noté que la majorité des écoles restent fermées à l’apprentissage en personne, que les entreprises ont définitivement fermé et que les gens font la queue pendant des heures pour acheter de la nourriture.

Les moyennes mobiles sur sept jours des décès ont augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 28,9 le 4 décembre à 34,1 vendredi. Sur la photo, des morgues réfrigérées à l’extérieur des laboratoires scientifiques du Nouveau-Mexique à Albuquerque la semaine dernière

Les responsables de la santé au Nouveau-Mexique ont signalé dimanche 1077 nouveaux cas de COVID-19 et 16 décès liés.

Les totaux à l’échelle de l’État ont augmenté à 129 993 cas et 2 171 décès connus.

Les moyennes mobiles sur sept jours des nouveaux cas quotidiens ont diminué au cours des deux dernières semaines, tandis que les décès quotidiens continuent d’augmenter.

Sur les 1 077 nouveaux cas, les responsables du ministère de la Santé du Nouveau-Mexique ont déclaré que 278 d’entre eux se trouvaient dans le comté de Bernalillo.

La moyenne mobile des nouveaux cas quotidiens au Nouveau-Mexique est passée de 1869 le 4 décembre à 1542,1 vendredi, tandis que la moyenne mobile des décès est passée de 28,9 à 34,1.

Jeudi, lorsque l’État a signalé un nombre élevé de 48 décès quotidiens liés à la pandémie, la gouverneure Grisham a déclaré qu’elle craignait que les décès quotidiens ne augmentent encore pendant les vacances de fin d’année.

Les hospitalisations au Nouveau-Mexique commencent à diminuer après avoir atteint des niveaux records au début du mois

La semaine dernière, l’État a modifié son ordonnance de santé publique pour permettre à plus de personnes à l’intérieur des épiceries et d’autres entreprises essentielles de résoudre le problème des résidents devant attendre à l’extérieur par temps glacial.

Des lignes se sont formées à l’extérieur des épiceries et d’autres détaillants pendant des semaines après l’ordonnance de Grisham de limiter la capacité des établissements afin de freiner la propagation du COVID-19.

Elle a déclaré que les mesures dures avaient contribué à réduire les nouvelles infections. Cependant, les décès et hospitalisations liés à la pandémie restent élevés.

Le système de code couleur de l’État est toujours en vigueur pour classer les comtés en fonction du taux de propagation et établir des repères qu’ils doivent respecter pour commencer à assouplir les restrictions. Les 33 comtés sont tous dans la catégorie rouge à haut risque.

En vertu du changement, les épiceries et autres détaillants essentiels seront autorisés à fonctionner à 25 pour cent de l’occupation maximale s’ils se trouvent dans la zone rouge. Auparavant, les espaces de vente au détail essentiels pouvaient fonctionner avec une limite d’occupation maximale ou un nombre spécifique de clients à la fois, selon le plus petit des deux.

La capacité augmentera progressivement à mesure que les comtés passeront aux niveaux jaune et vert, mais certains dirigeants municipaux ont reconnu qu’il pourrait s’écouler des mois avant que des zones plus peuplées telles qu’Albuquerque et Las Cruces ne voient des améliorations.