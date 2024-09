Le shérif de Mecklenburg affirme que la libération des suspects dans une affaire de meurtre est due à une confusion dans les documents de l’ICE

Le bureau du shérif du comté de Mecklenburg a libéré et réarrêté deux enquêteurs suspects liés à un meurtre à Charlotte après une confusion de documents avec des agents de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis et un magistrat de Mecklenburg.

José Rivera-Martinez, 38 ans, et Reyna Ulloa-Martinez, 44 ans, étaient en détention à l’ICE en Géorgie pour des raisons non précisées avant que les autorités ne les transportent vendredi à Charlotte, où ils ont reçu des mandats d’arrêt pour complicité de meurtre au premier degré, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Mecklenburg.

Les deux hommes sont accusés d’avoir aidé José Francisco Ulloa-Martinez, 42 ans, à échapper temporairement à l’arrestation et à obtenir des « documents d’identité fictifs » après que la police a déclaré qu’il tué Kevin Merlos-Saravia à l’est de Charlotte le 26 mai.

Selon Bradley Smith, responsable de l’information publique du MCSO, les agents de l’ICE n’ont pas délivré de mandats aux adjoints du shérif. Les mandats sont des documents qui ordonnent aux adjoints qui reçoivent des détenus de les garder en détention et de les renvoyer une fois les accusations résolues.

Ainsi, sans mandat, le magistrat de Mecklenburg, James Parker, qui travaillait au centre de traitement des arrestations du MCSO vendredi matin, a donné aux deux suspects une caution non garantie de 50 000 $. S’ils promettaient de se présenter à leurs dates d’audience lundi après-midi, ils n’auraient pas à payer.

Quelques heures plus tard, les policiers ont réalisé que quelque chose n’allait pas. Les mandats d’arrêt existaient, mais ils n’avaient pas été remis aux policiers et au magistrat de service, selon Smith. Le bureau du shérif et d’autres fonctionnaires ont donc « entrepris de localiser les Martinez », mais sans succès, jusqu’à lundi, lorsque les deux hommes se sont présentés à une date prévue au tribunal.

Les policiers ont remis les deux hommes en détention lors de leur première comparution devant le tribunal, comme le leur avait demandé Parker, le magistrat. Ils resteront en prison jusqu’à ce que leurs accusations soient résolues, selon le communiqué de presse. Ensuite, ils retourneront en détention à l’ICE en Géorgie.

« C’était un week-end stressant, je ne savais pas où se trouvaient les Martinez », a déclaré le shérif Garry McFadden dans un communiqué, « mais heureusement, ils ont comparu devant le tribunal cet après-midi. »

Meurtre dans une maison à East Charlotte

Les accusations de complicité de meurtre sont liées au meurtre de Merlos-Saraviaselon la police.

Selon les rapports de police, l’épouse de José Francisco Ulloa-Martinez a appelé sa fille à 5 heures du matin et lui a dit que « José avait tué (Kevin) ».

Les deux hommes avaient bu chez eux à Winged Elm Court depuis 17h30 la veille, a-t-elle déclaré à la police. Son mari avait une arme à feu, a-t-elle dit à la police, et il était connu pour tirer lorsqu’il buvait.

Lorsqu’elle s’est réveillée à 3 heures du matin sous les coups de feu, elle a vu « (Kevin) allongé sur le dos près des escaliers et le véhicule de José n’était plus sur le parking », selon l’acte d’arrestation.

La police du Texas a arrêté José Francisco Ulloa-Martinez à Houston quelques semaines plus tard, le 7 juin, et il a été extradé vers Charlotte le 24 juin.

Alors que Rivera-Martinez et Reyna Ulloa-Martinez sont également de retour en détention à Charlotte, McFadden a déclaré qu’il enquêtait sur la manière dont ils sont entrés dans son bureau sans mandat.

« Nous nous engageons à assurer une meilleure communication avec les agents des transports afin que les personnes placées en détention sur décision du tribunal ne soient pas libérées par erreur à l’avenir », a-t-il déclaré.