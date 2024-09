Le shérif de l’Ohio condamné pour avoir déclaré que les personnes portant des pancartes Harris devraient voir leurs adresses enregistrées

Un shérif de l’Ohio est sous le feu des critiques pour une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré que les adresses des personnes portant des pancartes à l’effigie de Kamala Harris devraient être enregistrées afin que les immigrants puissent être envoyés vivre avec elles si la démocrate remporte la présidence. Des groupes de défense du bon gouvernement ont qualifié cette publication de menace et l’ont exhorté à supprimer le message.

Le shérif du comté de Portage, Bruce Zuchowski, un républicain en pleine campagne de réélection, a publié une capture d’écran d’un segment de Fox News qui critiquait le président démocrate Joe Biden et le vice-président Harris pour leur bilan en matière d’immigration et l’impact sur les petites communautés comme Springfield, Ohio, où un afflux de migrants haïtiens a provoqué une fureur politique dans la campagne présidentielle.

Comparant les personnes en situation irrégulière aux États-Unis à des « sauterelles humaines », Zuchowski a écrit sur son compte Facebook personnel et sur le compte de sa campagne : « Quand les gens me demandent… Que va-t-il se passer si la hyène riante et qui se retourne gagne ?? Je dis… écrivez toutes les adresses des personnes qui ont mis ses pancartes dans leur jardin ! » De cette façon, a poursuivi Zuchowski, lorsque les migrants auront besoin d’un endroit où vivre, « nous aurons déjà les adresses de leurs nouvelles familles… qui ont soutenu leur arrivée ! »

Les démocrates locaux ont déposé des plaintes auprès du secrétaire d’État de l’Ohio et d’autres agences, ainsi qu’auprès de l’Union américaine pour les libertés civiles de l’Ohio. a écrit à Zuchowski qu’il avait proféré une « menace inconstitutionnelle et inadmissible » contre les résidents qui voulaient afficher des pancartes politiques dans leur jardin.

De nombreux habitants ont interprété le message du 13 septembre comme une « menace d’action gouvernementale visant à les punir pour leurs convictions politiques exprimées » et se sont sentis contraints de retirer leurs pancartes ou de s’abstenir de les installer, a déclaré Freda J. Levenson, directrice juridique de l’ACLU de l’Ohio. Elle a exhorté Zuchowski à retirer ses pancartes et à se rétracter.

Le gouverneur républicain Mike DeWine a quant à lui qualifié les commentaires de Zuchowski de « regrettables » et « inutiles ».

Zuchowski s’est défendu dans un autre message cette semaine, affirmant qu’il exerçait son propre droit à la liberté d’expression et que ses commentaires « ont peut-être été un peu mal interprétés ? » Il a déclaré que les électeurs peuvent choisir qui ils veulent comme président, mais qu’ils doivent ensuite « accepter la responsabilité de leurs actes ».

Zuchowski, partisan de l’ancien président Donald Trump, a passé 26 ans au sein de la police routière de l’État de l’Ohio, notamment en tant que commandant adjoint du poste. Il a rejoint le bureau du shérif en tant qu’adjoint à temps partiel avant son élection au poste le plus élevé en 2020. Il se présente à la réélection au poste de chef des forces de l’ordre du comté de Portage, dans le nord-est de l’Ohio, à environ une heure de Cleveland.

Le shérif n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi. Son adversaire démocrate aux élections de novembre, Jon Barber, a déclaré que le message de Zuchowski constituait une « intimidation des électeurs » et portait atteinte à la confiance dans les forces de l’ordre.

Le bureau du secrétaire d’État de l’Ohio a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre de mesures.

« Notre bureau a déterminé que les commentaires du shérif ne contrevenaient pas aux lois électorales », a déclaré Dan Lusheck, porte-parole du secrétaire d’État républicain Frank LaRose. « Les élus sont responsables devant leurs électeurs et le shérif peut répondre lui-même de la teneur de ses propos. »

Cette situation n’a pas plu à la League of Women Voters, un groupe de défense de la bonne gouvernance. Deux sections de la ligue dans le comté de Portage ont écrit à LaRose jeudi que son inaction avait laissé les électeurs « abandonnés et vulnérables ». La ligue a invité LaRose à venir dans le comté de Portage pour parler aux habitants.

« Nous demandons simplement à la secrétaire LaRose de rassurer les électeurs sur l’intégrité du processus électoral », a déclaré Sherry Rose, présidente de la Ligue des électrices du Kent, lors d’un entretien téléphonique. Elle a déclaré que la ligue avait reçu des rapports selon lesquels certaines personnes portant des pancartes Harris ont été harcelées depuis la publication de Zuchowski.