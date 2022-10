Le shérif de l’Arizona renforce la sécurité autour des urnes

PHOENIX (AP) – Le shérif de la métropole de Phoenix a déclaré lundi qu’il avait renforcé la sécurité autour des urnes après une série d’incidents impliquant des personnes surveillant les urnes et prenant des vidéos d’électeurs après avoir été apparemment inspirés par des mensonges sur les élections de 2020.

Vendredi, les députés ont répondu lorsque deux personnes masquées portant des armes à feu et portant des gilets pare-balles se sont présentées dans une boîte de dépôt à Mesa, une banlieue de Phoenix. La secrétaire d’État a déclaré que son bureau avait reçu six cas d’intimidation potentielle d’électeurs contre le procureur général de l’État et le ministère américain de la Justice, ainsi qu’un e-mail menaçant envoyé au directeur des élections de l’État.

Les personnes qui regardent les urnes et les électeurs qui se présentent pour voter ont couvert leurs plaques d’immatriculation, selon des photos partagées sur les réseaux sociaux.

“Chaque jour, je consacre une quantité considérable de ressources juste pour donner aux gens l’assurance qu’ils peuvent voter en toute sécurité, et c’est absurde”, a déclaré le shérif du comté de Maricopa, Paul Penzone, lors d’une conférence de presse. Penzone a déclaré que son bureau avait renvoyé deux incidents aux procureurs du comté pour d’éventuelles accusations criminelles.

Alimentées par les fausses allégations de fraude de l’ancien président Donald Trump en 2020 et le film démystifié “2 000 mules”, les boîtes de dépôt sont devenues un foyer de théories du complot alléguant sans preuve que des personnes y ont collecté et déposé illégalement des bulletins de vote.

Les experts en sécurité électorale et les responsables de la sécurité nationale et du ministère de la Justice de Trump ont déclaré qu’il n’y avait pas de fraude suffisante pour modifier le résultat des élections de 2020. Des dizaines de poursuites intentées après les élections ont été rejetées, dont beaucoup par des juges nommés par Trump.

L’Arizona, l’État avec la plus petite marge de victoire pour le président Joe Biden il y a deux ans, a maintenant certaines des courses de mi-mandat les plus médiatisées du pays, y compris une course au Sénat qui pourrait faire pencher la balance du pouvoir au Congrès.

“Des justiciers non informés à l’extérieur des boîtes de dépôt du comté de Maricopa n’augmentent pas l’intégrité des élections”, ont déclaré Stephen Richer, l’enregistreur du comté de Maricopa, et Bill Gates, président du conseil de surveillance du comté, dans un communiqué conjoint ce week-end. “Au lieu de cela, ils conduisent à des plaintes d’intimidation des électeurs.”

Richer et Gates sont tous deux républicains.

Les électeurs qui ont déposé auprès de la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs affirment avoir été filmés et, dans certains cas, suivis par des personnes surveillant les boîtes de dépôt.

“Alors que nous nous approchions de notre voiture, deux individus ont pris des photos de notre plaque d’immatriculation et de notre voiture”, a écrit un électeur. «Je suis sorti et j’ai demandé ce qu’ils faisaient. Ils ont affirmé qu’ils prenaient des photos pour la « sécurité des élections » et j’ai pris des photos d’eux pour les signaler au DOJ pour intimation et harcèlement des électeurs. »

Lorsqu’on lui a demandé lundi lors d’un événement indépendant s’il était préoccupé par des intimidations signalées dans des États comme l’Arizona et si le ministère de la Justice s’impliquerait, le procureur général américain Merrick Garland a déclaré que le ministère avait l’obligation de «garantir un vote libre et équitable par tous ceux qui sont qualifié pour voter et ne permettra pas que les électeurs soient intimidés.

Un groupe d’observateurs de boîtes de dépôt vu filmer une boîte de dépôt dans le comté de Maricopa la semaine dernière a déclaré à un journaliste local qu’ils étaient avec Clean Elections USA, un groupe qui rassemble des équipes pour surveiller les boîtes de dépôt dans plusieurs États cette saison de mi-mandat.

La fondatrice du groupe, Melody Jennings, a déclaré dans une interview en podcast le mois dernier qu’elle souhaitait que 10 bénévoles enregistrent des boîtes de dépôt dans tout le pays, par roulement, jour et nuit.

Jennings a déclaré qu’elle souhaitait que les bénévoles se tiennent à distance des boîtes de dépôt et respectent les lois locales. Mais elle a ajouté qu’ils devraient s’asseoir dans un endroit visible pour agir comme un «bouclier humain» qui dissuaderait les «mules» de vote potentiels de venir aux urnes.

Il n’y a aucune preuve de l’idée qu’un réseau de «mules» de vote associés aux démocrates ait conspiré pour collecter et livrer des bulletins de vote aux urnes, malgré les affirmations faites dans un film sur les élections de 2020.

Deux groupes de défense de gauche ont intenté une action en justice lundi contre Clean Elections USA, alléguant que les activités de surveillance des urnes du groupe violent la loi sur les droits de vote de 1965 et la loi du Ku Klux Klan de 1871. L’Arizona Alliance for Retired Americans et Voto Latino demandent au district américain Tribunal de Phoenix pour interdire au groupe de se rassembler sur le site des boîtes de dépôt et de filmer les électeurs.

La sénatrice de l’État de l’Arizona, Kelly Townsend, qui plus tôt cette année a loué et encouragé «tous les justiciers qui veulent camper dans ces boîtes de dépôt», a écrit sur Twitter lundi que porter un équipement tactique tout en regardant les boîtes de dépôt «pourrait être considéré comme une intimidation des électeurs».

“Ne le faites pas”, a écrit Townsend.

Penzone, le shérif, a imploré les gens de respecter le droit de vote de chacun et de laisser aux forces de l’ordre le soin d’enquêter sur les violations présumées de la loi. Il a déclaré que l’accent mis sur la sécurisation des élections a détourné les ressources des enquêtes sur les crimes.

“Mais nous viendrons et nous surveillerons les bureaux de vote parce que les gens doivent se conduire mal si c’est ce que nous devons faire pour protéger la démocratie”, a déclaré Penzone, un démocrate.

Les rédacteurs de l’Associated Press Eric Tucker à Washington et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Jonathan J. Cooper, Associated Press