Le shérif de la région de Houston se retire en tant que candidat au poste de directeur de l’ICE

HOUSTON (AP) – Un shérif de la région de Houston a déclaré lundi qu’il s’était retiré de la candidature au poste de directeur de l’immigration et des douanes.

Le président Joe Biden a nommé le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, au poste de directeur de l’ICE en avril 2021.

Cependant, “plus d’un an s’est écoulé depuis que le président m’a nommé à ce poste important, qui n’a pas eu de directeur confirmé par le Sénat depuis l’administration Obama”, a déclaré Gonzalez dans des publications sur les réseaux sociaux.

Gonzalez, qui est démocrate, a déclaré avoir informé dimanche les responsables de l’administration Biden de sa décision.

“Je suis arrivé à cette décision après avoir réfléchi dans la prière à ce qui est le mieux pour notre nation, ma famille et les habitants du comté de Harris qui m’ont élu pour un second mandat de shérif”, a-t-il posté.

Le Sénat n’a confirmé aucun candidat à la direction de l’ICE depuis 2017.

Gonzalez a exprimé sa gratitude à Biden “pour l’honneur de me nommer, et je souhaite bonne chance à cette administration alors qu’elle s’efforce de surmonter l’impasse politique paralysante qui menace bien plus que la frontière de notre pays. Franchement, le dysfonctionnement menace le cœur et l’âme de l’Amérique.

Gonzalez est devenu sergent au cours d’une course de 18 ans au département de police de Houston avant son élection en 2016 en tant que shérif. Il a vivement critiqué les raids et les politiques d’application de la loi sur l’immigration du président de l’époque, Donald Trump, lorsque Trump a juré d’expulser des millions de personnes. Il s’était alors inquiété du fait de pousser “les familles sans papiers plus loin dans l’ombre”, les décourageant de signaler les crimes aux autorités.

Les partisans des politiques d’immigration de Trump ont critiqué Gonzalez comme leur farouche opposant qui faisait partie de la pratique en expansion rapide de l’administration Biden consistant à libérer les migrants sur parole, en particulier ceux qui n’étaient pas soumis à une règle pandémique qui empêche les migrants de demander l’asile.

La patrouille frontalière a mis en liberté conditionnelle plus de 207 000 migrants qui ont traversé le Mexique d’août à mai, dont 51 132 en mai, soit une augmentation de 28% par rapport à avril, selon les archives judiciaires. Au cours des sept mois précédents, il n’a accordé de libération conditionnelle qu’à 11 migrants.

La libération conditionnelle protège les migrants de l’expulsion pendant une période déterminée, mais n’offre guère plus. Selon la loi, le Département de la sécurité intérieure peut libérer les migrants aux États-Unis «uniquement au cas par cas pour des raisons humanitaires urgentes ou un intérêt public important». Les libérés conditionnels peuvent demander l’asile dans un délai d’un an.

The Associated Press