Le shérif d’un petit comté calme non loin des Outer Banks de Caroline du Nord a déclaré que son bureau pourrait demander à un juge dès lundi de publier des images de la caméra corporelle de ses adjoints abattant mortellement un homme noir la semaine dernière.

Mais le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a également déclaré qu’il vérifierait d’abord auprès du Bureau d’enquête d’État (SBI) pour s’assurer que la publication de la vidéo ne compromettrait pas l’enquête sur la fusillade.

« Nous savons que les gens veulent des réponses, nous savons que vous êtes en colère », a déclaré Wooten dans une vidéo Facebook. « Nous demandons votre patience et votre soutien alors que nous travaillons pour faire ce qu’il faut. »

Andrew Brown Jr., 42 ans, a été mortellement abattu mercredi par des députés purgeant des mandats d’arrêt à Elizabeth City, siège du comté et domicile de moins de 18 000 habitants, dont environ la moitié sont des Noirs. Peu de détails sur le tournage ont été publiés. Un premier intervenant peut être entendu sur l’audio de la répartition en disant: «Sachez que le SME a un homme de 42 ans, une balle dans le dos».

Harry Daniels, un avocat d’Atlanta représentant la famille Brown, a déclaré que Brown, père de sept enfants, avait été abattu dans le dos par les députés alors qu’il tentait de s’enfuir. Daniels a déclaré à USA TODAY que la famille avait demandé à voir la vidéo – ils en ont le droit en vertu de la loi de Caroline du Nord – mais qu’elle a jusqu’à présent été rejetée.

Pourquoi la police a-t-elle tué Andrew Brown Jr.? La famille cherche des réponses

Le révérend William Barber II, un leader des droits civiques de Caroline du Nord qui dirige la campagne des pauvres, a porté le cas de la famille à sa chaire Dimanche, disant qu’un « mandat n’est pas un permis de tuer ». Barber a parlé de nombreux Blancs soupçonnés d’avoir commis des meurtres odieux qui ont été arrêtés sains et saufs.

«Trop souvent, si vous êtes noir ou brun ou pauvre, vous pouvez être désarmé et toujours être tué», a déclaré Barber à ses fidèles. «Mais la police n’est pas des bourreaux sur place, elle n’est ni juge ni jury. Ce n’est pas la mythologie. ouest sauvage, mort ou vivant. «

Brown a été tué le lendemain du jour où un policier de Minneapolis a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd – dont la mort a été filmée sur une vidéo qui a déclenché la dernière vague de manifestations nationales provoquant l’indignation du traitement policier des personnes de couleur.

La police de Caroline du Nord promet la transparence dans le tournage d’Andrew Brown Jr.

Sept députés du département du shérif du comté de Pasquotank ont ​​été mis en congé administratif payé depuis la fusillade.

La pression pour la publication de la vidéo a augmenté. La loi de l’État stipule clairement que les membres de la famille et les avocats des personnes montrées dans la vidéo devraient être autorisés à visionner les images, a déclaré C. Mais les demandes de copies de la vidéo de la caméra corporelle, même des membres de la famille d’une victime ou de leur avocat, doivent être adressées par écrit à un juge de la Cour supérieure, a déclaré Martin.

Le gouverneur Roy Cooper a déclaré que la fusillade était « préoccupante » et a exhorté le SBI à mener une enquête approfondie pour garantir la responsabilité.

« Les premiers rapports sur la fusillade à Elizabeth City et la mort d’Andrew Brown Jr. cette semaine sont tragiques et extrêmement préoccupants », a déclaré Cooper dans un message sur les réseaux sociaux. « Les images de la caméra corporelle doivent être rendues publiques le plus rapidement possible. »